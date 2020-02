Exgobernador de Colima se entrega a FGE voluntariamente, esta es la razón

Convocó a una rueda de prensa y nadie esperaba que el motivo sería para anunciar que se entregará a la Fiscalía General del Estado (FGE). Mario Anguiano Moreno, fue gobernador de Colima entre 2009 y 2015, sin embargo cuenta con una sanción millonaria impuesta por el Congreso estatal.

Ahora bien, el exgobernador Anguiano Moreno explicó que le es imposible pagar el gran monto de la sanción que le impuso el Congreso estatal por lo que no tiene más remedio que entregarse a la Fiscalía General del Estado (FGE), pues señala que debe 515 millones de pesos de un daño al erario público que causó en su momento. “El monto de todas mis pertenencias no superan el valor de dos millones de pesos, por lo que no tengo el dinero para pagar el daño causado”.

Exgobernador de Colima se entrega este jueves a la FGE y este es su delito

“No la voy a poder pagar esa sanción ni en ésta, ni en cinco vidas para adelante”, Mario Anguiano Moreno.

Ahora bien, una vez que el exgobernador se entregue ante la Fiscalía General del Estado, será esta quien le impute algún cargo en caso de que se le pueda ser comprobado; pero como el mismo exgobernador Mario Anguiano Moreno dijo, ni él ni sus abogados consideran que exista algún delito que perseguir en su contra, pero en cuanto a pagar lo daños él no cuenta con el monto económico suficiente para hacerlo.

Este es el delito de Mario Anguiano Moreno

En cuanto a cuál es el delito o sanción que Mario Anguiano Moreno debe pagar, es considerada por el mismo exgobernador como una persecución política que ha sido orquestada por el actual mandatario del estado, Ignacio Peralta Sánchez.

Sin embargo, declaró que las actuales autoridades de Colima deben de poner atención a la adquisición de bienes ocurrida en la administración presente, para evitar incurrir en acciones a la que él mismo tiene que llegar, como es entregarse a un proceso de la FGE, pues sabe que en Colima se han cometido al menos tres casos de desvíos de recursos por parte de actuales servidores públicos.

La entrega voluntaria a la FGE de Mario Anguiano Moreno, será efectiva este jueves 13 de febrero a las 17:00 horas, pero esta acción dijo, no se trata de alguna estrategia mediática.

