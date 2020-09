Exchofer de AMLO presume su cachito de la rifa del avión presidencial

Exchofer de AMLO presume su cachito de la rifa del avión

Aunque supuestamente ya no tiene relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Mollinedo, su exjefe de logística y chofer desde 1997 hasta 2012, presumió en su cuenta de Twitter su cachito de la Lotería Nacional para la rifa del costo del avión presidencial .

Aunque supuestamente ya no tiene relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Mollinedo, su exjefe de logística y chofer desde 1997 hasta 2012, presumió en su cuenta de Twitter su cachito de la Lotería Nacional para la rifa del costo del avión presidencial .

Nicolás Mollinedo fue chofer de AMLO de 1997 a 2012

Cabe recordar que "Nico" trabajó con López Obrador cuando éste fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, pero fue en 2004 cuando saltó a la fama luego de que la prensa diera a conocer que tenía un sueldo superior a los 60,000 pesos, el salario de un subsecretario.

Ante eso, el hoy presidente de Méxicoaclaró que no era únicamente su chófer, sino su coordinador de logística.

"Independientemente de que digan que fui chófer de Andrés Manuel López Obrador, fui el director de Logística y Organización en el Gobierno de la ciudad; y por 10 años organicé en dos campañas presidenciales la logística, sé cómo hacer las giras, los eventos", señaló en 2015 Mollinedo Bastar, quien ahora radica en el estado de Yucatán y trabajó en el gobierno municipal de Villahermosa en el trienio pasado bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Como todo Mexicano me gusta jugar a la lotería y además cooperar para una buena causa; ahí está mi foto, tacho el número por qué si me lo saco estaría en problemas, los conservadores dirán que me ayudaron? Y los liberales tratarán de impedirlo para no tener problemas? Saludos pic.twitter.com/5eOWEFRzJn — nicolas mollinedo (@mollynico) September 13, 2020

Posterior a la Jefatura de Gobierno, a Nicolás Mollinedo le tocó coordinar la logística en las campañas presidenciales de 2006 y de 2012, en donde, dijo, el político tabasqueño prometió irse a su rancho “La Chingada”, de no ganar su segundo proceso, pero al querer aspirar al 2018, el oriundo de Teapa prefirió separarse y dedicarse a su familia.

“En 2012 me dijo que de ahí nos íbamos, si no ganábamos. Luego me dijo que siempre no, que iba por un partido político. Y yo le dije que quería estar con mi familia. Mi familia en Tabasco y mis hijos en Quintana Roo, por eso me fui a Yucatán”, declaró Nicolás Mollinedo al programa Telereportaje de la estación XHVT en 2017. Y ahora ya compró su cachito para la rifa del avión presidencial.