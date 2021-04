Excesiva la resolución de candidaturas en Guerrero y Michoacán: AMLO

Este miércoles, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó como excesiva la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la revocación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por la gubernatura de Guerrero y de Raúl Morón por Michoacán.

En el marco de su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo: “considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar, supuestamente, un gasto de precampaña, en un caso de 14 mil pesos para Michoacán y de 19 mil pesos para Guerrero”.

AMLO, dijo que esta medida de cancelar su registro para participar, no tiene ninguna justificación y reiteró que es “excesivo y antidemocrático”.

AMLO se pronuncia contra fallo de Tribunal sobre candidaturas en Guerrero y Michoacán; es excesivo dice

Tribunal deja sin candidatura a Félix Salgado Macedonio

También, el presidente calificó la resolución como “un acto de provocación” y arbitrario por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal ya que, agregó, “estos organismos vienen del antiguo régimen antidemocrático”.

“Tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal actuaron de manera antidemocrática y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen antidemocrático. Un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional: es un acto de provocación y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad.”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo condenó que los magistrados no hayan tomado en cuenta la opinión del pueblo para la resolución final: “se descalificó y afectó a los ciudadanos. Se les quitó el derecho a elegir.”, aseguró al arremeter contra el INE y el Tribunal Electoral.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, pese a su inconformidad AMLO afirmó que se respetaría el veredicto final y exhortó a la ciudadanía, especialmente de Guerrero y Michoacán, a “no caer en la provocación de la confrontación y la violencia”.

“No se exalten. Hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga la cabeza caliente. Hay que aprender a evadir el acoso y la provocación. Debe también de respetarse el veredicto, la sentencia. Entonces no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y la violencia.”, señaló el presidente AMLO.

