Ex superdelegados acaparan candidaturas de Morena para gubernaturas

De cara al proceso electoral de 2021, el grupo de los superdelegados que encabeza el coordinador de Programas Sociales, Gabriel García Hernández, uno de los principales operadores políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el más fortalecido al ganar la tercera parte de las candidaturas a gobernadores.

Así, la figura que reemplazó a los más de 100 delegados federales en las entidades para el reparto de programas sociales y enlace con las dependencias y el gobierno federal, y que negaban tener aspiraciones políticas, han arrasado en las encuestas internas del partido para lograr la nominación, reporta el periódico Milenio.

Los ex delegados federales ganadores con en Chihuahua, Juan Carlos Loera; Indira Vizcaíno en Colima; Lorena Cuéllar en Tlaxcala y en Baja California Sur, Víctor Castro Cosío. Aún falta por definirse Guerrero, donde Pablo Amílcar Sandoval podría obtener la candidatura.

Gabriel García Hernández ha sido uno de los colaboradores más cercanos al presidente López Obrador en los últimos 15 años, ha fungido como su operador político y financiero, como lo ha publicado La Verdad Noticias.

Los candidatos de Morena

Desde la secretaría de organización de Morena promovió y construyó la estructura electoral de dicho partido. Fue el responsable de la instalación en todo el país de miles de comités territoriales, que promovieron el voto por López Obrador, hasta llevarlo a su triunfo en 2018, en su tercer intento.

Posteriormente, se convirtió en el apoderado legal de la asociación civil “honestidad valiente”, a través de la cual, se recibieron donaciones para apoyar las campañas del tabasqueño de 2006, 2012 y en 2018 donde tuvo su arrasador triunfo.El dirigente nacional, Mario Delgado y el coordinador de ese partido en el Senado, Ricardo Monreal, también refrendan sus posiciones, el último con miras al 2024.

En #Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para apoyar al gobierno en la compra de vacunas contra el #COVID19. La #4T garantiza que el derecho a la salud sea una realidad para todas y todos.



México ya tiene #VacunaUniversalyGratuita. pic.twitter.com/bgLeYfQy8x — Morena (@PartidoMorenaMx) December 24, 2020

La tendencia en los resultados de las encuestas en las entidades ha sido muy clara: quien se fortalece es el presidente López Obrador. Incluso, ha hecho alianzas con sectores que no son de Morena, como en Nuevo León, con la ex priista Clara Luz Flores. Sin embargo, los aliados en las candidaturas son del Ejecutivo, personas cercanas, que no pertenecen a ningún subgrupo y a quien se les identifica directamente con el proyecto de la 4T, como la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, quien será la abanderada de Morena para las elecciones en Campeche.

Hasta este jueves 24 de diciembre de 2020 faltaba por definir los candidatos en Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa.

