Ex funcionarios de "Kiko" Vega en BC son procesados

Un juez de Control en Baja California vinculó a proceso a seis exfuncionarios de la administración de Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid, por abuso de autoridad y colusión de servidores públicos.

El Ministerio Público de la Unidad de Investigación en Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, de la Fiscalía General del Estado les imputa estos delitos por el descuento ilegal del salario de empleados estatales para entregarse como aportaciones económicas a una asociación vinculada al Partido Acción Nacional (PAN).

La carpeta de investigación de la Fiscalía se abrió por operar un descuento vía nómina, con presiones a los aportantes para mantener su empleo, que se transfería al Centro de Estudios y Análisis Humanistas, una asociación fundada ex profeso para recaudar fondos destinados para actividades partidistas.

La cantidad mostrada en estas operaciones asciende a 11 millones 630 mil pesos, la cual corresponde al 2 por ciento del salario de los servidores públicos.

El juicio incluye al ex dirigente estatal panista y ex diputado federal José Luis O., a la ex Oficial Mayor y actual diputada Loreto Q., y a los exfuncionarios Omar M., Carlos Armando R., Roberto G., Eduardo H. y Jesús Rubén R.

El juez dictó una garantía económica de 100 mil pesos para solventar la conducta procesal a José Luis O. y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.

Los imputados están obligados a ir a firmar al juzgado cada 15 días, a excepción de dos de ellos que recibieron beneficios por edad avanzada.

Francisco Arturo Vega de Lamadrid nació en Ciudad Obregón, Sonora; 22 de mayo de 1955, también conocido como "Kiko" Vega, es un político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, fue alcalde del municipio de Tijuana y gobernador del estado de Baja California entre 2013 y 2019.

Ha ocupado diversos cargos públicos entre ellos, director del Instituto de Vivienda de Baja California, secretario de Finanzas del estado y del municipio de Tijuana y diputado plurinominal de la LXI Legislatura.

