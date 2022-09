Ex esposa de Vicente Fox revela el "tema sexual" que provocó el divorcio

Según dijo el periodista Beto Tavira durante una entrevista con Mónica Garza, que la ex esposa de Vicente Fox, Lilián de la Concha, le contó el motivo de su divorcio con el ex presidente panista de México, misma que ha puesto en el ojo del huracán al ex mandatario federal y los usuarios han cuestionado su destreza sexual.

Dicha revelación también habría sido durante una entrevista que él le estaba haciendo a la que pudo ser la Primera dama de México y no Marta Sahagún, quien encabezó el sexenio del año 2000 al 2006 junto al ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN).

En La Verdad Noticias dimos a conocer quienes fueron las dos mujeres Fox Quesada, y que específicamente con una, rompió sus votos, lo que también desató un pánico.

Divorcio de Vicente Fox fue por un tema sexual

La separación tuvo problemas íntimos sexuales

El periodista contó que todo fue durante una entrevista en la que, precisamente, el tema principal era su divorcio con el ex presidente de México, con quien había un delicado tema sexual que provocó la ruptura amorosa pese a que la pareja adoptó cuatro hijos.

“Yo la estaba entrevistando porque tenía que ver un tema con el divorcio de Vicente Fox, estaba en una casa de Cuajimalpa, y de pronto me dice: “Te tengo que confesar, ¿sabes cuál es la verdadera razón por la que me divorcié de Vicente… el tema sexual?”.

Ante esto, Mónica Garza soltó una carcajada después de mostrarse totalmente sorprendida y más, porque Tavira afirmó que era la primera vez que él contaba lo que Lilián le confió hace años.

¿Cómo se llama la ex esposa de Vicente Fox?

Lilián de la Concha padeció cáncer entes de morir

Lilián de la Concha, fue esposa de Vicente Fox, con quien tuvo un matrimonio de 20 años y dentro del cual adoptaron 4 hijos. Lamentablemente ella falleció en 2020 debido a un cáncer que la atacó meses antes de su deceso.

Tras separarse del ex panista, tuvo una relación con Marco antonio Delgado Licón, quiénera un empresario y que fue detenido y acusado de lavar dinero en Estados Unidos, escándalo que envolvió a la ex esposa de Vicente Fox.

