Ex edil se hace VIRAL al casarse con su nuera y convertirse en el padrastro de sus nietos

La historia de amor entre el ex edil de Tequisquiapan, Raúl Orihuela, y su nuera Valeria Hanssen se ha hecho viral en las redes sociales.

Los internautas no han dejado de compartir los mejores memes de esta "no convencional" union, que se dio tres años de pues de que el esposo de la novia e hijo del ex edil falleciera en un terrible accidente.

Los rumores de la relación empezaron en el 2017, un año después de la muerte del primogénito Orihuela, cuando se les vio muy cariñosos en un evento público, situación que negaron rotundamente a los medios de comunicación.

El hijo falleció en un accidente en el 2016.

Tras años escondiendo su romance, fue hasta el 18 de octubre que la pareja contrajo matrimonio en Playa del Carmen, Quintana Roo, causando un gran revuelo en redes sociales hasta el punto de volverse virales.

En los comentarios, los mexicanos se preguntaban si despues de la union, el ex edil sería el padrastro de sus propios nietos y su hijo, que en paz descanse, terminaría siento el medio hermano de sus propios hijos.

Las redes no han dejado de hacer memes sobre la relación entre el ex edil y su nuera.

También, el hijo de la nuera resulta ser tío de sus hermanitos y medio hermano de sus tíos; Valeria Hanssen terminaría siendo la abuela de sus propios hijos y madrastra de su ex esposo.

La situación ha causado gran conmoción en las redes sociales y dividiendo comentarios; algunos afirman que es de muy mal gusto enamorarse de su suegro tras la muerte de su esposo y algunos otros internaras afirman que la mujer encontró el amor en un “lugar inesperado”.

“La nuera, esposa, amiga, amante, mamá, abuela, cuñada, madrastra... Y todo en una”, se lee en los comentarios.

“Que nadie ve que la chava va tras la fortuna de la familia a como de lugar?”, escribieron.

A pesar de la confusión en las redes sociales, el ex edil de de Tequisquiapan en Queretaro, Raúl Orihuela, se ha mostrado feliz con su nuevo matrimonio con Valeria Hanssen, la ex esposa de su hijo muerto.