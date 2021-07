Ex candidato de Movimiento Ciudadano es detenido por el FBI acusado de fraude

Ángel Pereda Eguiluz, ex candidato a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, Puebla fue detenido por el FBI el 9 de julio de 2021, ya que se le acusa del delito de fraude, esto luego de que intentó vender obras de arte que eran piratas.

En La Verdad Noticias te revelamos que el excandidato de Cholula pertenecía al partido Movimiento Ciudadano (MC) y que su arresto se llevó a cabo en la Ciudad de Nueva York en los Estados Unidos.

Por esto el FBI detuvo al ex candidato de MC

Obras que Ángel Pereda Eguiluz falsificó. Foto: diariocambio.com.mx

El ex candidato de Movimiento Ciudadano fue detenido por agentes del FBI en Nueva York, tras intentar vender entre el 2020 y el 2021, cuatro obras falsas de Keith Haring y Michel Basquiat, íconos del arte moderno por cantidades millonarias, las autoridades lo acusan de fraude electrónico, pero ¿qué piezas eran?

Estas son las obras de arte que Ángel Pereda Eguiluz quiso vender en una versión falsa a varias tiendas de subastas:

Un jarrón

Una copia de "Glory Boys Kingdom" de Michel Basquiat

Una pintura de Keith Haring

Una pintura colaborativa entre Michel Basquiat y Keith Haring

La detención fue informada por medio de William F Sweeney Jr, subdirector del FBI, a través de un comunicado, quien dijo que el modus operandi del delincuente era mostrar las obras, esperando que los compradores de arte no se dieran cuenta de que las piezas eran piratas, lamentablemente, luego de ofrecerlas a varias tiendas especializadas y fracasar en su engaño, estas decidieron denunciarlo, de ahí que fue detenido.

Así respondió Movimiento Ciudadano

Ángel Pereda Eguiluz. Foto: www.elciudadano.com

El Partido Movimiento Ciudadano (MC) se deslindó completamente de las acciones de su ex candidato por Cholula, Ángel Pereda Eguiluz, quien contendió en las elecciones 2021 del 6 de junio, obteniendo solo 812 votos, de ahí que, no tuvieron encono dudas al decir que ya no era militante y que serán las autoridades correspondientes quienes le apliquen la sanción a la que se ha hecho acreedor.

Con información de www.diariocambio.com.mx