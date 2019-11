Evo Morales llegará a México esta mañana después de una escala en Paraguay

El Gobierno de México envió hasta Bolivia un avión de la Fuerza Aérea Mexicana después que Evo Morales aceptará el asilo político que el país azteca le ofreció, por lo que se espera su llegada a la capital mexicana alrededor de las 09:00 horas.

Así mismo, junto con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegarán a México su hermana, Esther Morales Ayma; su hija, Eva Liz Morales Alvarado; el ex vicepresidente del país, Álvaro García Linera; y la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño. Además, hay otra persona a la que no identificó, quienes ya tiene la protección de México.

Evo Morales aceptó asilo político en México y llegará al país alrededor de las 09:00 de este martes.

Cabe señalar que antes de llegar a México el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que traería hasta el país al expresidente de Bolivia Evo Morales, hizo una escala en Paraguay, pero se espera que el aterrizaje en la CDMX sea alrededor de las 09:00 horas.

El Gobierno de México recogió a Evo Morales en el aeropuerto de Chimoré, en Bolivia, la noche de este lunes, tan solo un día después de presentar su renuncia al cargo que ostentó por más de 13 años.

Esa misma tarde el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que su país concedió asilo político a Evo Morales motivo por el cual se había enviado un avión hasta Bolivia.

Únete a nosotros en Instagram

Antes de partir a México, el expresidente boliviano dio su último mensaje, al país que durante 13 años gobernó, “pido a los bolivianos cuidar la paz y no caer en la violencia", pero la triste realidad es que mientras él se despedía de su país en las calles se reportan enfrentamientos entre seguidores del líder político y la policía.

Te puede interesar: Foto de Evo Morales con la bandera de México en el avión de la Fuerza Aérea causa polémica

De hecho Morales dijo: “En cualquier momento estaré por acá para seguir aportando con opiniones, con reflexiones, como expresidente, pero siempre pensando en las nuevas generaciones. Gracias por acompañarme porque juntos trabajamos por una nueva Bolivia".