Evento de Morena fue un acto anticipado de campaña: Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal afirmó este lunes que, a pesar de haber sido excluido del desayuno privado en el que participaron varias figuras del Movimiento de Regeneración Nacional en Toluca, mantendrá sus aspiraciones presidenciales y acusó que el evento de Morena se trató de un acto "anticipado de campaña".

En conferencia de prensa, el senador morenista destacó que únicamente recibió una llamada del dirigente del partido, Mario Delgado, quien le pidió convocar a los legisladores al evento que tuvo lugar el pasado domingo en la explanada del Teatro Morelos.

“Quiero aclarar que no fui invitado al desayuno denominado de la Unidad”, detalló Monreal al precisar que en encuentro tuvo lugar en Toluca a las 9:00 horas previo al mitin en donde el partido arrancó el proceso rumbo a las elecciones 2023 y 2024.

En su encuentro con los medios de comunicación, el senador afirmó que el evento al cual acudieron diversas figuras del partido viola la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues dijo se trató de un evento “anticipado de campaña”.

“Dice (la ley) que son los actos anticipados de campaña todo tipo de expresión que se realiza bajo la modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas y contengan llamados en contra de partidos, candidatos o en favor de un movimiento de partido”, apuntó el senador.

Recordó que según dicha ley, el principio de prohibir los actos anticipados de campaña es para garantizar el principio de equidad en la contienda para evitar que una opción política dentro de un partido, o dentro del régimen de partidos, se beneficie con una ventaja indebida.

“Dado que no hay campañas ni hay precampañas… Pero si hay promoción anticipada. Yo vi ayer camiones, espectaculares, letreros, playeras. Todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña”, declaró el coordinador de los senadores de Morena.

Indicó que en todo caso él no califica los actos, pues recordó que el caso de que haya una denuncia lo califica el Instituto Nacional Electoral (INE) y luego el tribunal, aunque aclaró que no presentará ninguna denuncia.

“Yo no voy a denunciar a nadie. Quiero llevar la fiesta en paz. Son compañeros del movimiento y me vería muy mal denunciar a un compañero por estas infracciones. Yo no lo voy a hacer, como no estoy haciendo actos previos.

El actual coordinador de los senadores de Morena en el Senado fue gobernador del estado de Zacatecas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 1998 y 2004. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el senador ha dejado en claro que buscará la candidatura presidencial en las elecciones 2024.

