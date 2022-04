Eugenio Derbez y las otras celebridades no aceptaron dialogar sobre Tren Maya: AMLO

Canalizará a los ambientalistas con la SEMARNAT

Luego de la cancelación del diálogo entre artistas y el gobierno federal sobre las obras del tramo 5 del Tren Maya en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes durante su "mañanera" que Eugenio Derbez y otros famosos rechazaron el encuentro y en su lugar enviaron a ´seudoambientalistas´según sus palabras.

Fue el pasado viernes, en entrevista con Azucena Uresti, que Derbez dijo que no asistiría al encuentro con el mandatario mexicano debido a que tenía compromisos fuera de México.

Aunque previamente el ganador del Oscar habría dicho que sí hablaría con AMLO si el acudía directamente al tramo 5 para ser testigo de las obras que se están llevando acabo y hablará directamente con los habitantes y activistas sociales de la región que se oponen a la construcción.

Eugenio Derbez rechaza diálogo

"Honestamente creo que no es una buena táctica ir al Palacio a hablar con él. Yo aunque pudiera no iría porque en primera yo no me quedo callado, yo no soy reportero de la mañanera, y porque creo que no me conviene, la última vez que di una entrevista me vetaron de Televisa y recibí muchas amenazas de muerte, que seguro va a pasar lo mismo a partir de ahorita. No me interesa y hablar con él. No es el camino, nos va a dorar la ṕíldora, nos va a marear", fue lo que expresó Derbez al rechazar finalmente el encuentro.

Ante ello, López Obrador consideró que tendría que ser la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Nacionales (Semarnat) así como el Fondo Nacional de Fomento al Turísmo (Fonatur) las instancias con las que se deben canalizar las dudas y peticiones de los grupos ambientalistas y no directamente con su persona.

“Resultó que los que salieron en la televisión y los medios rechazaron el diálogo, dijeron que no, Eugenio Derbez y otros y querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos, también que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación, entonces lo mejor para que no nos usen porque ya sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos. Lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Fonatur", expresó López Obrador.

En el mismo sentido agregó, “Y también les estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades porque donde no hay derecho de vía obtenido desde los años 50, en el siglo pasado, donde pasaba el tren del sureste y donde no es así se abre brecha nueva para el paso del Tren (Maya) se está llegando a acuerdos”, finalizó.

En respuesta el colectivo #SélvameDelTren en el que ambientalistas, activistas, artistas, buzos, entre otros especialistas, lamentó a través de su cuenta de Twitter la decisión del presidente de la República y consideraron que dicha determinación sólo corrobora que el Tren Maya no cuenta con los estudios de impacto ambiental que se requieren para su edificación.

“Seguiremos insistiendo en que queremos un diálogo respetuoso con el presidente y en que se mantenga la suspensión judicial de la obra en tanto se tengan los estudios necesarios”, lanzó el colectivo.

