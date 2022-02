Estrategia golpista no afecta al gobierno morenista según AMLO

El Presidente dejó en claro que solo con el apoyo de los más pobres se ha podido enfrentar una guerra sucia intensa, este al encabezar el 109 aniversario del Ejército Mexicano.

Es esta ocasión el mandatario aseguró que la estrategia golpista mediante el uso de los medios de información mercenarios que se venden o alquilan no hacen mella a su gobierno y en expresión de Juárez: “No le quitan ni una pluma a nuestro gallo".

Por si fuera poco, el mandatario AMLO dejó en claro que solo con el apoyo de los más pobres se ha podido enfrentar una guerra sucia intensa y estridente que en caso contrario hubiera sometido a su gobierno a intereses y caprichos de los conservadores hasta convertirlos en floreros o en títeres.

AMLO pone prioridad en los pobres

AMLO en el aniversario del Ejercito Nacional

El mandatario mexicano Andre Manuel López Obrador ha dicho que por el bien de todos primero los pobres porque esta expresión además de humana y justa implica algo políticamente importante, atender a los más pobres que son muy leales, es ir a la segura para integrar a las mayorías al proyecto transformador, superar la opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor más justa, igualitaria y fraterna.

Tl parece que la estrategia golpista mediante el uso de los medios de información que se venden o se alquilan, mercenarios, es la estrategia que se aplica en casi todo el mundo para debilitar a dirigentes y gobiernos que enfrentan o se atreven a enfrentar el podrerío corrupto de las élites.

“No afectan a nuestro gallo”.

Desde la Ex Hacienda de Guadalupe en Ramos Arizpe, Coahuila ha recalcado: “Aquí en nuestro tiempo, en nuestro país no hacen mella, en expresión de Juárez, no le quitan ni una pluma a nuestro gallo".

Por otro lado también agregó que el país ya no es tierra de conquista y rapacidad por lo que las élites tendrán que irse acostumbrando: “porque en México ahora mandan las mayorías y se gobierna con honestidad y justicia".

El presidente AMLO también reconoció que en el país además del apoyo fundamental del pueblo se ha contado con la lealtad de las fuerzas armadas: "La infamia cometida contra el presidente Madero nos dejó la lección, nos ha enseñado que para un poder público dispuesto a transformar no hay mejor aliado.

Por último, AMLO recalcó: “Que se oiga bien y que se oiga lejos, para un poder público dispuesto a transformar no hay mejor aliado que el propio pueblo, nada se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados solo por la codicia".

