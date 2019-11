Estrategia de seguridad “abrazos, no balazos” funciona: Segob| Editor Yucatan 05

El subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Peralta, sostuvo que la estrategia de seguridad "abrazos, no balazos" del gobierno federal ha funcionado porque se necesita pacificar a México.

Al ser cuestionado sobre la efectividad de la estrategia durate la celebración de la XLVII convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el funcionario indicó:

"Por supuesto que funciona (la estrategia), claque que funciona. Si este País lo que necesitamos es pacificarlo, no necesitamos estar en encono. Este también es un tema de cultura, tenemos que cambiar la dinámica para las nuevas generaciones, de que no todo se arregla a golpes, no todo se arregla a balazos".

Asistimos en representación de la Secretaria @M_OlgaSCordero a la XLVII Convención del IMEF, donde tuve la oportunidad de compartir parte de la visión del gobierno para impulsar la inversión nacional y extranjera; la fórmula es sencilla: terminar con la corrupción y la impunidad. pic.twitter.com/B3bF2xrqZf — Ricardo Peralta S (@Ricar_peralta) 21 de noviembre de 2019

Agregó que desde su perpectiva, los problemas de inseguridad en México han llegado a un punto de inflexión en el primer año de la administración federal, pero falta mayor trabajo de los gobierno estatales y mundiales para abatir los delitos del fuero común.

Cabe mencionar que el aumento de violencia en México hizo que el presidente Andrés Manuel López obrador (AMLO) prometiera un cámbio sísmico, terminando contra las drogas con "abrazos, no balazos". Ante ello, se creó la Guardia Nacional compuesta por más de 60 mil efectivos que reemplazan a una policía federal "contaminada".

El subsecretario de la Segob indicó que hay la fortuna que AMLO sea criticado positivamente

Ante ello, el subsecretario de la Segob indicó que concentran el 98 por ciento del total de las acciones contra la ley.

Además, indicó que a unos días del 1 de diciembre, fecha que se cumplirá un año de la llegada de AMLO a la presidencia:

"Los mexicanos tenemos la fortuna de tener un presidente muy querido, muy admirado, como nunca en la historia, un presidente con una enorme autoridad moral, con un gobierno firme y que ha enfrentado crisis tremendas con inteligencia, astucia y absoluta paz".

