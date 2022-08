Estrategia de “abrazos, no balazos” seguirá, afirma AMLO

Andrés Manuel López Obrador visitó Quintana Roo este domingo, y en su paso por Cancún, habló de su estrategia de seguridad, luego de ser cuestionado por la misma, de parte de los asistentes a la conferencia, entre los que estaban víctimas de violencia.

El presidente afirmó que no cambiará su estrategia de “abrazos, no balazos” a pesar de que eso moleste a la oposición, aunque afirma que sabe no es fácil “serenar” al país que está hundido en la violencia por los grupos criminales.

Para esta reunión, llegaron al lugar personas que reportaron haber tenido personas desaparecidas en la entidad, por lo cual exigían soluciones al presidente, quien les respondió sobre su estrategia de seguridad.

“Tenemos que lograr paz y tranquilidad con la filosofía de que la paz es fruto de la justicia (...), no les gusta a nuestros adversarios, lo voy a seguir diciendo ‘abrazos, no balazos’”, comentó en su visita a Cancún.

Afirma que los ayudará

El presidente prometió apoyar a las víctimas de violencia

El presidente también se tomó el tiempo para responder a las preguntas de los que llegaron a pedir por ayuda para encontrar a sus familiares desaparecidos, donde les afirmó que los apoyaría.

Mencionó que él no rompe sus promesas y que atenderá a sus peticiones, al igual que lo hizo la gobernadora electa, Mara Lezama, quien se acercó para hablar con ellos, en lo que era un evento para inaugurar obras de infraestructura.

La estrategia de seguridad de AMLO

AMLO ha defendido su estrategia en otras ocasiones

Durante todo su sexenio, el presidente aclaró que su estrategia de seguridad no continuaría con la guerra contra el narcotráfico, como se había hecho en los anteriores dos sexenios, incluido el de Felipe Calderón, de quien compartieron la enorme pensión que recibía, como te contamos en La Verdad Noticias.

Pero la cantidad de asesinatos de mujeres, periodistas y otros sectores de la población, han provocado que los cuestionamientos en contra de AMLO y su estrategia de seguridad aumentan con cada muerte que se da en el país.

