Estefanía Veloz renuncia a Morena en el Día Internacional de la Mujer.

La panelista de Punto y Contra Punto, Estefanía Veloz, anunció que renuncia a la militancia en Morena, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 2021. Lo anterior debido a la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, pues ello contradice la lucha social que le dio origen al partido político.

Como informó La Verdad Noticias, la candidatura de Salgado Macedonio dividió opiniones en Morena, pues mientras algunas mujeres solicitaron que se le quitara el puesto por las acusaciones en su contra de violación y abuso sexual, otras no. Razón por la que varias voces cuestionaron a Estefanía Veloz por permanecer en dicho partido.

Estefanía Veloz renuncia a Morena por el caso Félix Salgado

“En congruencia con mis principios, decido renunciar a Morena, porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo, renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído”, señaló a través de un comunicado dirigido a Mario Delgado, dirigente nacional del partido.

Mediante Twitter, la activista consideró que seguir al interior del partido sería aplazar una causa sumamente importante, por lo que espera que su renuncia sea tomada como un llamado de atención.

"Mi militancia está con las mujeres", dice Estefanía Veloz al renunciar a Morena.

“Todas y todos necesitamos un país en el que las mujeres tengamos plena autonomía de nuestros cuerpos y en pleno ejercicio de nuestros derechos, porque no puede haber una regeneración nacional dejando a un lado a las mujeres”, precisó.

No obstante, Estefanía Veloz reafirmó que su confianza a la transformación de la vida pública se mantiene firme, razón por la que seguirá laborando para consolidarla desde sus espacios de lucha.

“La candidatura de Salgado Macedonio es un duro recordatorio de que el movimiento feminista no puede o no debe bajar la guardia; que, al contrario, debe unirse y fortalecerse aún más. La cuarta transformación será feminista o no será”, sentenció.

