Este fue el militar de confianza de Felipe Calderón que hoy está en la cárcel

Pese a casi 12 años de haber dejado la presidencia, Felipe Calderón y su administración siguen dando de qué hablar, ya que actualmente se reveló que el ex mandatario tuvo específicamente un militar de confianza, identificado como Emilio Cosgaya Rodríguez y quien era coronel de infantería con diplomado de estado Mayor.

Actualmente está preso acusado de delitos relacionados al huachicoleo e incluso se dice que era el encargado de operar una red de protección al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex), para personas que extraen ilegalmente el combustible.

También se dice que él se encargó del primer batallón de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el objetivo de ponerle fin a la violencia que se vivió entre la familia michoacana y los Zetas.

Con todo esto queda claro que la administración de Calderón es de las más criticadas, pues fue señalada por la guerra que se desató contra el narcotráfico.

Delitos del militar de confianza de Felipe Calderón

Se encuentra encarcelado pese a presentar un amparo

Toda esta información fue revelada en una publicación de Twitter, gracias a la cual, diversos usuarios recordaron que Emilio Cosgaya Rodríguez, ex funcionario de Felipe Calderón, fue señalado por parte del tribunal militar de desertor, por lo cuál fue condenado 4 meses.

Distintos medios señalan que actualmente está encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 en el Altiplano de Almoloya de Juárez, en el estado de México desde hace cuatro años por el delito de huachicoleo.

La defensa del ex militar intentó meter un amparo, pero no lo logró y por tal motivo permanece en prisión, lo cual no cuadra con el uso de sus redes sociales, ya que desde 2020 está activa una cuenta de Twitter que es suya y no se sabe quién la está manejando.

Te puede interesar: Epigmenio Ibarra contra Felipe Calderón por criticar el documental del AIFA

¿Qué fue lo más importante que hizo Felipe Calderón?

Lideró al país del periodo 2006 al 2012

Durante su administración se dio inicio a la guerra contra el narcotráfico, la cual comenzó casi de manera inmediata y se considera como una estrategia para ganar legitimidad popular ya que tuvo unas complicadas elecciones.

Felipe Calderón se mantiene vigente en el pueblo mexicano pese a que está alejado de la política luego de dejar su mandato presidencial y es que los funcionarios que los acompañan, han sido señalados de distintos delitos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!