Estas son las frases de AMLO que más ha dicho en su gobierno

“Me canso ganso”, es una las frases de AMLO más popular, y con la cual, la mayoría de los mexicanos lo identifican; estas palabras las expresó durante la ceremonia de toma protesta que se transmitió en diferentes medios de comunicación, en diciembre de 2018.

Dicha frase no es propia del presidente, sino que se hizo popular por la película ‘El Niño perdido’ (1947), gracias al actor y comediante Germán Valdés, Tin Tan.

“¡Te la canto! ¡Me canso, ganso, dijo un zancudo cuando volar no pudo, una pata se le torció y la otra se le hizo nudo, luego le dio laftosa y hasta se quedó mudo y ya mejor no le sigo porque luego yo sudo!”.

La frase se usa cuando se desea subrayar que se tiene intención sobre algo y que además se confía en lograr los objetivos fijados.

Existen más frases de AMLO, aunque algunas no han tenido el mismo impacto como la de “me canso ganso”. A continuación, La Verdad Noticias te presenta algunas de esas frases que ha dicho el presidente de México desde que llegó al cargo.

“Por el bien de todos, primero los pobres”

AMLO prometió atender primero a los pobres.

Aunque esta frase la ha dicho en repetidas ocasiones desde que inició su gobierno para recordar que ayudará con programas sociales a las personas más pobres, estas palabras formaron parte de su lema de campaña rumbo a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, en el año 2000:

“Para el bienestar de todos, primero los pobres”.

En 2006, cuando buscó la presidencia, AMLO usó el mismo lema y para 2018, le hizo un ajuste y se convirtió en "por el bien de todos, primero los pobres", aunque esta ocasión no fue su frase de campaña.

“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”

En su lucha contra la corrupción, uno de los principales problemas que prometió eliminar del Gobierno, López Obrador usó esta frase insistir en que su administración no caerá ni permitirá irregularidades.

También esta frase la dijo durante un spot de su campaña presidencial en el que, por cierto, citó a Ignacio Ramírez, El Nigromante, un escritor liberal y quien participó en la elaboración de las Leyes de Reforma.

“No me van a cucar”, otra de las frases de AMLO

No me van a cucar, una de las frases de AMLO.

Durante la conferencia matutina del 2 de enero de 2019, en Palacio Nacional, el presidente dijo otra de las frases que lo han caracterizado, luego que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) advirtiera que no permitiría la construcción del Tren Maya en el sureste de México.

Al respecto AMLO dijo: “No me van a cucar”.

La palabra cucar para algunos es poco conocida, razón por la que causó confusión de lo que quiso decir el mandatario, pero de acuerdo con el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua explica que esta palabra significa “provocar”.

“Abrazos, no balazos”

Abrazos, no balazos, estrategia de AMLO.

Esta frase la comenzó a decir desde que era candidato a la presidencia de la República, y una vez que llegó al cargo, señaló que sería la máxima de su estrategia de seguridad para pacificar a la nación y crear una República amorosa.

Muchos activistas, incluso actores políticos, cuestionaron la “estrategia” contra la inseguridad que podría implementar el ahora presidente de México, pues consideraron que la violencia e inseguridad aumentarían drásticamente.

“Yo tengo otros datos”

AMLO ha utilizado esta frase para responder a diversa información que organizaciones civiles o dependencias de gobierno han dado a conocer públicamente en materia de seguridad o financiera.

“La prensa fifí”

Es una de las frases de AMLO que más ha dicho desde que llegó a la presidencia. Con ello, López Obrador hace referencia a los medios de comunicación “conservadores” que se dedican a criticar las acciones de su gobierno.

