Estas son algunas ideas de carteles para la marcha del próximo 8 de marzo

El próximo 9 de marzo se estarán llevando a cabo varias marchas en conmemoración del Día Internacional de Mujer, se convertirá nuevamente en uno de los movimientos más grandes que tendrá eco en otros países.

Para ello hemos designado esta sección para compartir algunas ideas para plasmar en pancartas o playeras y que podrás utilizar en la próxima marcha 8M.

En La Verdad Noticias te compartimos que como parte de la conmemoración del 8 de marzo, el grupo feminista "Las Brujas del Mar" convocó nuevamente a Paro Nacional de Mujeres durante el 9 de marzo.

Marcha del 8 de Marzo

Durante esta marcha se pide por una justicia antipatriarcal

Como cada 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se conmemora la lucha de la mujer por el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.

Ante ello, se ha hecho costumbre llevar a cabo la mega marcha titulada como 8M donde se pide por una justicia antipatriarcal, reivindicando una igualdad de género así como la lucha por los derechos de las mujeres.

En esta marcha podemos ver una amplia gama de mensajes y frases dedicados al Día Internacional de la Mujer, por lo que estamos seguros que este año no será la excepción.

Para ello te compartimos algunas de las imágenes y consignas que puedes plasmar en carteles o playeras durante la próxima marcha del 9 de marzo.

Ideas de carteles para la marcha 8M

Muchos grupos feministas comparten muchas de estas ideas con ayuda de sus redes sociales, muchas de ellas son ideas de mensajes y dibujos que las mismas marchantes podrán utilizar durante la marcha.

Podemos encontrar el clásico grito feminista de "No estamos todas, faltan las asesinadas" a "El feminismo salva vidas, el machismo mata cada día", "Intentaste enterrarnos pero no sabías que éramos semillas", "Á(r)mate mujer".

Dependiendo los motivos con el que desees participar y levantar la voz en la marcha 8M, te compartimos algunas de las ideas:

Por las desaparecidas: Mi voz será el eco de las que ya no están; nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo; luchar hoy para no morir mañana; ni una desaparecida más; mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá; cuando trataron de callarme, grité; gritamos juntas, corremos juntas, nos defendemos juntas; no queremos sobrevivir, queremos vivir; si mañana soy yo recuérdenme llena de sueños; camino a casa quiero ser libre no valiente.

Por la lucha por los derechos de las mujeres: No tenemos miedo, tenemos fuego; te ves preciosa cuando luchas por tus derechos; no vengo de tu costilla, tú vienes de mi útero; no somos histéricas, somos históricas; yo sí tengo muchos o varios para buscar justicia para todas; mi miedo se volvió fuerza; nos hicieron creer que somos rivales porque juntas somos invencibles.

