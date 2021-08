“Están muy desesperados” indica AMLO tras denuncia por supuesta “narcoelección”

El presidente de México, Andres Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, aseguró que no está preocupado por la denuncia que la coalición “Va por México” presentará a la Organización de Estados Americanos (OEA) por la supuesta intromisión del narcotráfico durante las elecciones del pasado 6 de junio.

“Tienen derecho de quejarse (...) Lo entiendo, están muy desesperados porque se unieron todos y pensaron que con el dinero y los medios de comunicación iban a arrasar en la pasada elección”, indicó el presidente.

Se reveló a La Verdad Noticias que el pasado 23 de agosto la alianza opositora indicó que denunciará “narcoelección” en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues esperan que se haga alguna recomendación al respecto.

AMLO asegura que votación ya había sido certificada

Coalición “Va por México” asegura que hubo narcoeleccion en 2021

Sin embargo el presidente aseguró que la Organización de Estados Americanos (OEA) ya había certificado la votación desde junio y en aquella ocasión ya se habían descartado violaciones graves a la democracia. Pese a ello el funcionario indicó que respeta el derecho de protesta y aseguró que no reclamará nada, pues señaló “Lo están haciendo de manera pacífica”

“Ellos están contribuyendo con su proceder. Tienen todo el derecho, es legítimo, que nos critiquen, que acudan a organismos internacionales siempre y cuando actúen de manera pacífica”, indicó.

El presidente indicó que incluso México “tiene las puertas abiertas” en caso que se envíe a la Comisión de Observadores para que se lleve a cabo la investigación de la denuncia.

“No tenemos nada que ocultar. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la de cuello blanco. No sólo la OEA, la ONU ... cualquier organismo que quiera venir a investigar. Que venga, no hay ningún problema”, afirmó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, vive en el Palacio Nacional, el cual es sede del gobierno y residencia presidencial. Se encuentra en la Ciudad de México.

