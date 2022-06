“Estamos seguros que la obra va a continuar”: AMLO sobre tramo 5 del Tren Maya

El presidente se pronunció ante la suspensión del tramo 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó este martes que ningún interés particular se podrá imponer sobre las obras del proyecto ferroviario, esto tras la orden del juez sobre la suspensión del tramo 5 del Tren Maya.

Lo anterior, luego que el Juez Primero de Distrito de Yucatán, concedió la suspensión de las obras que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) realiza entre Playa del Carmen y Tulum.

En semanas pasadas, Fonatur presentó el estudio de impacto ambiental del tramo 5. Pero fue este lunes 30 de mayo que la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano informó sobre dicho amparo.

AMLO responde a tramo 5 del Tren Maya

“Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento, es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas”, indicó López Obrador.

Asimismo, el mandatario se dijo seguro de poder continuar con las obras del tramo 5 del tren que va de Playa del Carmen a Tulum. “Estamos seguros que la obra va a continuar, como no es mucho el tramo, aunque esté parada la obra vamos a reiniciar y recuperar tiempo“.

El presidente de México confió en que una vez resuelto el tema legal, el proyecto ferroviario podrá retomarse. “Son 1,500 kilómetros, y son 50 donde están los problemas”, indicó.

¿Cuánto tiempo dura el recorrido del Tren Maya?

El proyecto debe iniciar operaciones a finales de 2023.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el proyecto ferroviario presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se prevé inicie operaciones a finales de 2023, recorrerá aproximadamente mil 500 kilómetros en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En total, serán 12.86 horas lo que durará el recorrido del Tren Maya, esto sin considerar el tiempo de las paradas entre cada tramo.

