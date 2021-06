Esta es la verdad sobre los supuestos camiones de Morena cargados con droga

El 24 de junio circularon en redes sociales imágenes de supuestos camiones de Morena cargados con droga, en ellos se podía ver a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confiscando sustancias ilícitas del interior de unos de los vehículos.

No pasó mucho tiempo para que varios medios de comunicación confirmaron los hechos, sin siquiera verificar la información sobre el incidente, sin La Verdad Noticias, supo a través de la información de Infobae México que los hechos fueron completamente manipulados.

Resulta ser que la imagen de los camiones de Morena cargados con droga que tenían los rótulos del partido es una manipulación digital lo que resulta ser completamente FALSA.

En la imagen real se aprecia a los elementos de Sedena inspeccionando el autobús, sin embargo en ningún momento se ve la leyenda de “Morena, la esperanza de México”.

Detalles sobre los camiones de Morena cargados con droga

Se sabe que las fotografías con los camiones de Morena cargados con droga son falsas, pero el decomiso fue real.

Los hechos reales, sin la leyenda de los camiones de Morena cargados con droga, se dieron el 23 de junio, en aquel momento los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron 280 kilogramos de una sustancia con características similares a las del cristal en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

El decomiso se dio cuando elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, al realizar una inspección de rutina a un autobús de pasajeros, sobre la carretera Apatzingán-Buenavista y localizaron en uno de sus compartimientos 14 bolsas de plástico color negro que en su interior contenían la droga.

En un comunicado, Sedena dijo que la droga confiscada tendría un precio estimado en el mercado nacional de 83 millones 599 mil 711 pesos. Mismo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Silvano Aureoles ataca a Morena

Gobernador de Michoacán da peligrosas declaraciones contra Morena, afirmando que el crimen organizado decidió su triunfo.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo en una entrevista que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ganó en las pasadas elecciones debido a que fue decisión del crimen organizado.

Aureoles Conejo, dijo que durante los años 2010, 2011 y 2012, el estado vivió momentos muy complicados, que no fue fácil remontar el periodo “de mucha ingobernabilidad, de presencia muy descarada del crimen organizado pues, prácticamente, como un gobierno paralelo”.

Todo parece indicar que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aprovechó la aparición de las imágenes de los supuestos camiones de Morena cargados con droga para arremeter contra el partido.

De hecho, en la entrevista, comenzó a decir que hizo el mayor esfuerzo para que Michoacán no cayera, de nuevo, en manos del crimen organizado durante su mandato, pero ahora, desde hace casi tres años, esto cambió por la política de “abrazos no balazos”.

Agregó: “Eso limitó severamente la capacidad, tú sabes que los estados, primero no es nuestra competencia combatir la delincuencia organizada, es una facultad de la federación, pero resulta que ahora no, porque los delincuentes humillan a la Guardia Nacional, humillan a los soldados, a las Fuerzas Armadas, lastimosamente, porque tienen la instrucción de no tocarlos ni con el pétalo de una rosa”.

Silvano Aureoles también dijo que Alfredo Ramírez Bedolla quedará de gobernador en Michoacán, “el crimen organizado va a poner otra vez al gobernador… Alfredo Ramírez Bedolla, representará otra vez al crimen organizado..., porque ellos lo pusieron”. Dinos ¿Qué opinas sobre la manipulación de las fotos de los camiones de Morena cargados con droga?

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.