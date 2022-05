Esposa del Mijis pide que la muerte del diputado sea investigada como homicidio

La esposa de Pedro Carrizales ‘El Mijis’, María Elena, pidió directamente a la Fiscalía General de la República (FGR), investigar la muerte del ex diputado local como homicidio, pues afirma que hay elementos que desmienten la versión de que fue un accidente.

En La Verdad Noticias dimos a conocer que las fiscalías de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, concluyeron que el ex funcionario público, perdió la vida en un accidente automovilístico.

“La verdad sí nos da miedo, de que nos llegue a pasar algo, tanto a mí como a mis hijos”.

La familia señala que aún hay misterios sin resolver de la muerte de Carrizales, pues estuvo desaparecido poco más de un mes, lo que generó mucha incertidumbre entre sus seres queridos.

Muerte de El Mijis fue homicidio, afirman

La esposa del ex diputado exige justicia

María Elena señaló que hay elementos suficientes para descartar lo del accidente, pues lo primero que señaló durante una entrevista, fue que es imposible que el automóvil en donde viajaba se incendiara, ya que cayó desde una altura de un metro aproximadamente.

“No creo que se haya incendiado, creo que fue un metro o algo así… fue muy poco para haberse incendiado la camioneta”.

Así mismo reveló que hay evidencias que fueron halladas en las fotografías del cadáver calcinado que logran desechar la versión del accidente, misma que fue determinada por las fiscalías previamente mencionadas.

En una de las imágenes se aprecia que en la parte de la cintura de la víctima, había restos de alambre, los cuales habrían sido utilizados para sostener el cuerpo al asiento por la parte de abajo.

“Ahí prácticamente se ve que no fue un accidente”.

El vehículo cayó de un metro de altura, por lo que no sería suficiente para que presentara una lesión tan fuerte que le rompiera el cráneo del lado derecho. Esa misma imagen también muestra que hay un objeto en el área de los pedales, como si fuera colocado para mantener presionado el acelerador.

“El cuerpo aparece acostado, prácticamente recostado, como sembrado, que no corresponde a un accidente”.

Hace poco más de dos meses se confirmó la muerte de Pedro Carrizales, y la sociedad mexicana se estremeció, pues hay muchos elementos que quedaron en el misterio.

¿Qué edad tenía El Mijis?

El diputado murió este 2022 en misteriosas causas

El ex funcionario público tenía 42 años de edad para el día de su muerte. Las causas de su muerte aún son dudosas, pues la familia afirma que no fue un accidente sino un homicidio, versión que no ha podido ser probada.

Ante esto, aún niegan que El Mijis haya muerto en un accidente, por ello han hecho la solicitud de que continúen las investigaciones.

