Esposa de Vicente Fox, el COLMO de la CORRUPCIÓN; su fundación disfruta a todo lujo

Martha Sahagún Jiménez, esposa del ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, está en la boca del huracán, pues se ha dado a conocer que los eventos que organiza la ex primera dama para su fundación “Vamos México A.C.”, está buscando darse a notar pero no por sus obras, sino por su lujo y el glamor.

Aunque sin embargo, se reporta muy poco de lo que la asociación civil ha recaudado.

MARTHA SAHAGÚN

La ex primera dama aparece en varias fotografías posando junto a reconocidos diseñadores, entre los que figuran Agatha Ruiz de la Prada, y también, celebridades como Filipa Giordano.

Estas imágenes revelan la realidad de la fundación, pues solo muestran lugares lujosos y no reportan cifras ni tampoco información de transparencia.

“Vamos México”, muestra un contraste con la extensa cobertura que tienen los eventos con los eventos que realiza el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada.

El Centro Fox, tuvo que despedir a varios empleados este año y hace mucho contraste con la fundación de Sahagún.

“Yo no tengo dinero. Soy pobre. Ya no tengo pensión” argumentaba Vicente Fox, pero pese a todas las supuestas dificultades económicas, logran llevar sus fundaciones con gran lujo y nada de transparencia.

VICENTE FOX

El ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), se ha visto envuelto en medio de la polémica; prácticamente todos los integrantes de su familia, han dado de qué hablar en los últimos meses.

Sus hijos se han dado a conocer por estar involucrados en escándalos de sectas y defraudación fiscal.

