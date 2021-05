Esposa de Samuel García peleó con Gaby Elizondo, ex del candidato de MC

Gaby Elizondo es una de las guapas ex novias del político mexicano, que acusó a Mariana Rodríguez, actual esposa de Samuel García, de haber saboteado su carrera, pues la cuenta de Instagram de negocio, fue bloqueada, algo que generó mucha controversia.

Incluso declaró que cuando ha estado a punto de cerrar importantes contratos con grandes empresas, a última hora no se puede pues resulta que la también influencer norteña trabaja con ellos en el área de publicidad.

“Entonces no se puede, dijo que si entras, ella ya no trabaja con nosotros y no entiendo el nivel de madurez”.