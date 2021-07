Esposa de Samuel García le provoca millonaria multa del INE

La esposa de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, podría causarle una multa de 55 millones de pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), como cargo de servicios que le “prestó” durante la campaña al publicar fotos y stories en su cuenta de Instagram.

Tras una notificación que le hizo la Unidad de Fiscalización del INE, el nuevo mandatario señaló que según lo que le dijeron las autoridades, Mariana debió cobrarle un total de 27.8 millones de pesos por darle la supuesta publicidad.

“Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos”, explicó el político mexicano a través de un video.