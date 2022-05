Esposa de “El Bronco” pide ayuda a AMLO: “Jaime es un preso político”

Adalina Dávalos, esposa del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, mandó un mensaje en sus redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador, pidiendo que intervenga en el caso de su marido, quien se encuentra recluido en el penal de Apodaca desde el pasado 15 de marzo.

Actualmente, “El Bronco”, se encuentra en prisión preventiva por delitos como: recibir aportaciones de dinero de procedencia ilícita durante su candidatura a la presidencia de la república en 2018, y recientemente se le imputó el delito de abuso de autoridad.

Adalina Dávalos pide ayuda a AMLO

Hoy mi esposa Ada, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las máximas autoridades de este país; debido al abuso de autoridad y excesos de poder aplicados a mi situación legal, por parte del gobierno del estado. Les comparto el video para que lo vean



1/2 pic.twitter.com/iBC4oVQN5T — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) May 4, 2022

“Hace casi 50 días Jaime fue detenido, procesado y exhibido de una manera denigrante e ilegal; como sabemos, está recluido por un supuesto delito electoral. A la fecha no hay un juez competente y al que lo vinculó, ya no sabe ni que hacer. Ante los hechos, no cabe duda que Jaime es un preso político del gobierno de Nuevo León”, dijo en un video.

Añadió que en reiteradas ocasiones López Obrador ha dicho que en su gobierno no hay lugar para los abusos y excesos de poder por lo que solicitó su intervención.

“Si esto sucede con quien fue alcalde, diputado, gobernador y ex candidato de la presidencia de la República, qué nos espera a los ciudadanos que habitamos en este estado. Le pido justicia, confiamos en usted”, dijo.

Estado de salud de Jaime Rodríguez "El Bronco"

Esta semana, a través de Facebook, el ex gobernador de Nuevo León (quien fue trasladado a un hospital) publicó un escrito en el que dio detalles de su estado de salud, luego de ser internado. Como informamos en La Verdad Noticias, “El Bronco” dio a conocer el mensaje a través de su esposa.

“Hola amigas y amigos, acá desde el hospital saludando. Además de luchar contra la injusticia, también lo hago por mi integridad, pues por fin logré que me estén revisando mi condición de salud, con la ayuda de mi esposa y abogados”, comenzó la carta.

“Ayer me trasladaron a un hospital y aunque no es el que ordenó el juez, confío en que aquí valorarán mi salud, por lo que espero estar mejor con la ayuda de Dios y la bendición de ustedes. También pude hablar con mis hijos ayer, quienes obviamente están muy angustiados, las de cocodrilo se me salieron al escuchar a mi hija la más chica llorar, pero por ellos seré fuerte”, comentó.

La defensa de Jaime Rodríguez "El Bronco", busca que debido a su situación de salud, el excandidato presidencial no regrese al Centro de Reinserción Social de Apodaca número 2.

