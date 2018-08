Esposa de Andrés Manuel López Obrador víctima de bullying

Beatriz Gutiérrez, esposa de Andrés Manuel López Obrador, utilizó sus redes sociales para confesar que Twitter no le agrada tanto debido a los comentarios negativos que ha recibido por parte de algunos usuarios.

Müller, utilizó su perfil en esta red social para expresar porque es muy rara la vez en la que opta por publicar algo:

“Qué mundo tan agresivo el de #Twitter. Por eso no escribo por aquí tan a menudo como yo querría. El lenguaje cargado de ira y la agresividad no me gustan. De todas formas #FelizLunes a los que no don #bots y saben conducirse con respeto. #seanfelices”.