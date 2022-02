España confundida con “pausa” de AMLO, pide una aclaración al respecto

La mañana del 9 de febrero AMLO habló de pausar relaciones con España durante su acostumbrada conferencia de prensa, este planteamiento ha causado una tensa inquietud por parte del país europeo, por lo que ahora España confundida con “pausa” de AMLO, pide que se aclare la situación.

"Acabo de conocer las declaraciones del presidente López Obrador sobre una pausa de las relaciones con España y por supuesto lo que voy a verificar exactamente es cuáles son esas declaraciones y el alcance que, entiendo, que se han hecho en un contexto informal, a pregunta de un periodista y por supuesto no supone una posición oficial o un comunicado oficial", planteó el Ministro de Exteriores.

Así fue como el ministro de exteriores, José Manuel Albares respondió y pidió una explicación y demostró que se encuentra confundido por las declaraciones del mandatario.

España confundida con “pausa” de AMLO

Se entiende que la declaración fue hecha en sentido informal, pero quedó España confundida con “pausa” de AMLO.

La situación que causó confusión, es el hecho que lo declarado por López Obrador, es contrario a lo que su canciller, Marcelo Ebrard responde sobre la relación entre ambos países.

"Quiero expresar mi sorpresa porque se contradicen con las declaraciones de López Obrador de hace una semana y de su canciller Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro cordial en Honduras y que públicamente él ha saludado la relación con España", expresó el funcionario español.

Y es que en medio de las palabras del Presidente, PAN acusó de ignorancia y soberbia a AMLO por querer pausar relaciones con España.

México - España

El país europeo y México tienen una relación estratégica, por lo que piden una explicación.

España confundida con “pausa” de AMLO, eso es un hecho, por lo que Albares destacó que la relación entre las naciones es "estratégica, va más allá de declaraciones súbitas o de palabras puntuales" y declaró que España no ha realizado ninguna acción que pueda justificar las declaraciones de López Obrador.

"Lo que demuestran las relaciones empresariales entre nuestros países no es solamente que no están en pausa, sino que desde hace muchos años, y eso supone verificar los flujos de inversión en ambas direcciones, no hace sino incrementarse, lejos de la pausa de la que estamos hablando", puntualizó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

El ministro dejó claro que el gobierno ibérico siempre va a defender los intereses de su país, en cualquier circunstancia, por lo que ahora, España confundida con “pausa” de AMLO y pide una aclaración al respecto.

