Es tiempo de que la Suprema Corte mantenga la independencia

Por Cristina Michaus.

Articulista Invitada en La Verdad Noticias.

Me preguntan mi opinión sobre la magistrada Norma Piña, quién, según su dicho, quiere presidir la SCJN. Analizo someramente su impresionante trayectoria , pero lo que hace latir rápidamente mi corazón , es darme cuenta de que es una Mujer preocupada por las causas fundamentales de las Mujeres y niñas , así como por la preservación de la Madre Naturaleza.

Observo que mantiene sus convicciones, en este momento de ascenso del oscurantismo patriarcal en nuestro lacerado país. Me entusiasma su vocación por transparentar los mecanismos de elección de l@s Magistrad@s, porque si algo va empañándose a diario, son los procesos.

Es tiempo de que la Suprema Corte mantenga la independencia , la dignidad y la pulcritud, que la altísima misión de ser Garante de la Constitución le demanda. Norma Piña se pronuncia por todo ello; me parece que es el tiempo de apoyarla . Mujeres incorruptibles , con sólida formación y ética inoxidable , es lo que necesita este país. Inoxidables y a prueba de la baba hedionda, de la verborrea corrupta con la que a diario se envuelve a la ciudadanía desesperada, secuestrada por criminales y solapada por traidores.

Te puede interesar: Norma Piña aportaría una visión de género a la SCJN

Enhorabuena para México y que el camino de Norma Piña no encuentre obstáculos. Que cumpla con sus altos objetivos y si no, que la agonizante Patria se levante de las fosas clandestinas donde agoniza y se lo demande. Creo que Norma Piña puede y quiere, pero no por un asunto de ganas o fidelidades zombies, sino por ser una Mujer de Sabiduría, consecuente y resonante con las Ancestras.

@MichausCristina

Cristina Michaus. Actriz, escritora, directora, locutora, maestra de arte escénico, cineasta, activista social, madre y buzo.

Articulista invitada Cristina Michaus

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!