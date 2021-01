Ernesto Gándara se registra como precandidato en alianza 'Va por Sonora'

Ernesto Gándara Camou se registró como precandidato a la gubernatura en la alianza ‘Va por Sonora’, en la comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-partido al que renunció- en donde afirmó que cuenta con un gran equipo, carácter y firmeza para lograr un mejor estado, mismo que enfrenta adversidades que no representan a la población.

“Quiero agarrar el timón junto con ustedes. Tenemos y vamos a demostrar que en el barco que vamos a avanzar por un Sonora mejor hay timón, hay mando, hay equipo, hay acuerdo y hay decisión de superar cualquier tormenta que se avecine”, resaltó Gándara Camou.

Previo a su registro, Gándara Camou sostuvo encuentros similares con cientos de militantes y las dirigencias estatales y nacionales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En ellos, destacó que la sociedad sonorense no quiere pleitos, odio y división:“Los sonorenses somos gente de trabajo, somos gente de hacer equipo, de carácter pero de generosidad que sabemos trabajar juntos.”

Ya tiene contrincante Durazo

“No queremos imposiciones del centro, no queremos virreinatos, no queremos ningún tipo de amenazas o que nos generan miedo, y se van a encontrar con nosotros. La sociedad no quiere duelos de vanidades, no quiere generación de odios, rencores y crispación. Quiere resultados y progreso”, externó el aspirante que competirá contra el exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, que va por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL) y no se sabe si irá también el Partido del Trabajo (PT).

Como dio a conocer La Verdad Noticias, Alfonso Durazo desde que salió del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dedicó a armar a su equipo por la gubernatura. De hecho, la diputada local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río dejó ese partido para unirse al proyecto del que será el candidato de Morena.

