Ernesto D'Alessio acusó a Ana Guevara por "matar" el deporte nacional

A través de las redes sociales Ernesto D'Alessio acusó a Ana Guevara, el famoso recurrió a su cuenta de Twitter para compartir una publicación a la ex atleta olímpica; el diputado criticó el desempeño de Guevara, quien mencionó que México tendría 10 medallas.

El hijo de Lupita D'Alessio aprovechó la oportunidad para expresar un comentario lo que causó todo un revuelo, mencionó que Guevara rompió récord mundial pero por "matar" el deporte nacional. Y es que, el comentario del famoso surgió por los mensajes que recibió Guevara de los haters.

En La Verdad Noticias te compartimos el pasado mes de marzo de este 2021 que el actor Ernesto D'Alessio criticó a Regina Blandón, y fue porque la actriz mexicana apoya el aborto, pero tras los comentarios del actor, la famosa no dudó en responder a las declaraciones de Ernesto.

Cabe mencionar que Guevara reaccionó a las críticas de los hates y expresó que en vez de molestarla, la motivaban, expresó que a las personas que se tomaron el tiempo para ofenderla en las redes sociales no lograron molestarla sino todo lo contrario.

Tras el comentario de la ex atleta mexicana, D’Alessio le respondió con un contundente comentario en Twitter y expresó a la líder de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) una polémica felicitación y dijo: “Yo te felicito por un nuevo récord mundial, mataste el Deporte Nacional en menos de 3 años”.

Aquel comentario donde Ernesto D'Alessio acusó a Ana Guevara, sucedió por el desempeño de los deportistas que representan a México en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, pues Guevera aseguró que tendría 10 medallas, pero el pasado 1 de agosto mencionó que aquellas medallas ya no serían posibles.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el famoso comentó sobre el mensaje de Guevara en Twitter, pues él explicó que está será la peor administración en la historia de México en materia deportiva, pues comentó que no había un plan por la Conade.

D’Alessio expresó que no sabe en qué se lo están gastando el recurso, y comentó que es muy grave porque no hay certeza de cómo se aplica el dinero, pues mencionó que el esfuerzo de los deportistas es gracias a ellos no al gobierno.

El año pasado, Ernesto D'Alessio denunció a Ana Guevara, expresó que hizo una denuncia pública ya que denunció corrupción de la directora de la Conade, pero recientemente compartió un contundente mensaje a la ex atleta mexicana.

¿Cuántos años tiene Ernesto D Alessio?

D'Alessio tiene 44 años de edad

El diputado Ernesto D'Alessio tiene 44 años de edad, nació el 6 de marzo de 1977, pero desde que comenzó su carrera política ha reaccionado en contra de Guevara y en una de las publicaciones que compartió en las redes sociales causó diversos comentarios de los usuarios.

Tras darse a conocer que Ernesto D'Alessio acusó a Ana Guevara por "matar" el deporte nacional, la ex deportista no ha comentado algo al respecto, pues la última publicación que realizó en Twitter ha sido para felicitar a la selección mexicana de fútbol por el bronce que ganaron en los Juegos Olímpicos.

