Ernestina Godoy aseguró que Raymundo Collins no ha salido de México

Ernestina Godoy, Procuradora General de Justicia de la CDMX, informó este sábado que la dependencia a su cargo tiene ubicado a Raymundo Collins, asegurando que el exfuncionario aún se encuentra dentro del país, aunque no dio más detalles sobre la investigación ni de los delitos que se le imputan.

"Sí (lo tenemos ubicado) tenemos orden de aprehensión, no puedo decir más. No ha salido, hasta donde sabemos, no ha salido del país", señaló Ernestina Godoy.