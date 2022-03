Epigmenio Ibarra sufre aparatosa caída en la inauguración del AIFA

Epigmenio Ibarra es un famoso productor y documentalista que recientemente protagonizó un bochornoso momento mientras hacía la cobertura de inauguración del AIFA; lo tomó con gracia y compartió en redes un video del momento.

Resulta que durante el evento inaugural del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el productor Epigmenio Ibarra tropezó y cayó al piso, mientras documentaba con una cámara el evento que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue a través de un video difundido en redes sociales se aprecia cómo el mandatario MALO va caminando al interior del recinto, en las instalaciones de la nueva terminal aérea, donde se llevó a cabo la entrega- recepción de las obras del AIFA rodeado de gente, reporteros y camarógrafos que hacían la cobertura del evento.

La caída de Epigmenio Ibarra

Y así; casual. Al suelo de nuevo. No es la primera vez. No será la última….

Veronica y yo nos reímos muchísimo. pic.twitter.com/67VgZcT7QV — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) March 22, 2022

Tal parece que mientras AMLO sigue su camino escoltado por miembros de las fuerzas armadas, Epigmenio Ibarra, amigo personal del mandatario, camina para atrás mientras sostiene una cámara.

Después se ve que un sujeto, que viste camisa negra, pantalones y gorra verdes y lleva una mochila cruzada, se atraviesa en el paso para tratar de evitar que una mujer estorbe el paso por donde caminará el Presidente. Sin embargo, el hombre hace tropezar a Ibarra quien se precipita al suelo de espaldas.

En el video se ve que el presidente López Obrador detiene el paso, levanta una mano en señal de que la comitiva que va detrás de él para la marcha y auxilien al fundador de Argos Comunicación a reincorporarse.

AMLO reacciona al accidente del documentalista

La caída de Epigmenio Ibarra

También se observa que una vez que levanta al documentalista del suelo, el Presidente de México se acerca a él, lo abraza, le soba la cabeza y se la palmea en ademán fraterno para después seguir con su marcha ante la vista de la orquesta infantil, curiosos y medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

Epigmenio Ibarra publicó en su cuenta de Twitter que no es la primera vez que le ocurre una caída de ese tipo cubriendo un evento de AMLO y destacó que su cámara pesa.

“Pues sí. Me caí. La cámara pesa. No es la primera vez que me sucede cubriendo a AMLO. Espero que no sea la última. Es para mí un honor, un privilegio, un deber que cumplo con alegría porque para mí ha sido, es y será siempre #UnHonorEstarConObrador”.

Cabe destacar que del mismo modo en otro Tuit, el famoso Epigmenio Ibarra compartió un video del curioso episodio, el cual tomó con gracia. “Y así; casual. Al suelo de nuevo. No es la primera vez. No será la última…Verónica y yo nos reímos muchísimo”, escribió en la red social.

