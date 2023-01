Envía Alejandra Ávalos mensaje a AMLO por despojo de Morena de casa y contrato leonino

La actriz Alejandra Ávalos envía un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para que tenga conocimiento de los abusos que están cometiendo diversos personajes de su equipo e integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que lo llevó al poder en 2018.

En entrevista para La Verdad, la también cantante, denunció que líderes del partido guinda intentan despojarla de la casa, herencia de su padre, tras presionarla para que firme un “contrato leonino”, con el cual pretende que ceda los derechos como propietaria del inmueble, ubicado en el corazón de la colonia Roma Norte.

Relató que su padre, Carlos Ávalos Solano, fue quien decidió rentar la casa ubicada en la calle de Morelia 272, en la colonia Roma Norte, ya que comulgaba con el político tabasqueño desde que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y para él representó un orgullo, porque pensaba que “sería para bien de México, para bien del país”.

De hecho, la renta del inmueble se dio en febrero de 2016 y Ávalos Solano murió, de cáncer de hígado, enfermedad que padeció durante largo tiempo– en marzo de ese mismo año.

“Mi papá que, todavía vivía, fue el que él era el dueño de la propiedad, entonces fue el que decidió que sí se rentara Morena. Él era lópezobradorista, él decidió que se rentarán las instalaciones al partido creyendo que todo lo que pasara iba a ser para bien de México, para bien del país, para bien de los mexicanos que de alguna manera iba a favorecer la economía de la familia, el hecho de rentar una propiedad a un partido que iba creciendo”, narró.

Comentó que su finado padre veía en López Obrador a un buen político pues en el entonces Distrito Federal había hecho mucha obra pública y decía “nosotros los mexicanos debemos estar orgullosos de todo en donde él aplica en nuestros recursos, los recursos que son los impuestos y demás cosas porque todos contribuimos”.

Alejandra Ávalos señaló que su papá estaba feliz de poder arrendar su casa a un movimiento de izquierda.

“Estaba feliz de que hubieran elegido la propiedad de la familia para poder establecerse como partido, pues primero se estaba armando como movimiento, ya después fue partido”.

Aunque el señor Carlos Ávalos ya no vio triunfar a López Obrador en 2018 como presidente de la República, Alejandra dijo haber sentido “mucho gusto que ganara, pues yo también estuve de alguna manera creyendo en lo que mi padre decía, de todo lo que podía suceder”.

Indicó que el primer acercamiento con el círculo cercano del presidente López Obrador fue “fue muy muy bueno, muy cordial, muy educado, fue muy puntual. En el pago de las rentas fue realmente un trato amable y, eso es lo que lo que a mí me dio la confianza de continuar rentándoles la propiedad”.

La cantautora mexicana señaló que lo que la motivó a publicar la denuncia penal que interpuso y que un juez le dio la razón desde octubre de 2021, es para que el presidente de la República tenga conocimiento de los abusos de poder que sus cercanos y militantes están llevando a cabo.

“Quiero que se entere que hay situaciones que se han dado por parte de su partido y por parte de las personas que son los asesores legales de su partido, que son abusos de poder de parte del partido tanto de los líderes, como en este caso las personas que se manejan a través de los diferentes despachos jurídicos, incluso, el interno del partido”.

La capitalina dijo que después de cuatro años de tener esta relación mercantil con diversos personajes de Morena, no entiende en que momento cambió la instrucción en la forma de conducirse e ir en contra de los propios principios de ese instituto político.

“Este agravio es contrario a la postura del partido, totalmente se han negado a pagar, negarse a lidiar con las personas que están dentro de la propiedad, no se quieren hacer responsable de sacarlas, por lo tanto a pesar de ser la dueña, la propiedad, no la tengo, ya no está en mí la custodia, por lo que no puedo entrar a la propiedad, a pesar de ser la dueña de la propiedad, porque si yo entrara a mi propia propiedad yo misma estaría de alguna manera haciendo una invasión a propiedad ajena”.

¿Cómo comenzó la historia?

Alejandra Ávalos narró que en febrero de 2016, a través de Neyra Alvarado, el entonces apoderado legal de Morena, Alejandro Esquer Verdugo, y hoy secretario Particular del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la buscó para concretar la renta de la casa, pues necesitaban una sede administrativa.

Dicho contrato, dijo, se hizo por tres años, como plazo forzoso, pero como no tenían con avales ni fiadores por ser un partido político, se llegó al acuerdo de firmar unas letras durante ese lapso, las cuales después de cada depósito de poco más de 100 mil pesos, eran destruidas en presencia de Esquer Verdugo.

“Yo iba al inmueble que queda ubicado en la calle de San Luis Potosí y Orizaba, ahí estaba operando otra célula administrativa de Morena. Ahí es donde me recibía el señor Alejandro Esquer y ahí fue donde siempre hicimos las operaciones para todo lo que se trataba de ese contrato, el cumplimiento de la pago de las rentas”.

Todo transcurrió sin sobresaltos de 2016 a 2019, en marzo se firmó un segundo contrato de arrendamiento, pero solo por un año, debido a que Alejandro Esquer manifestó estar buscando un espacio más amplio.

Pero a partir de que en 2020 Alejandro Esquer deja de ser el representante legal de Morena para convertirse en el brazo derecho del presidente López Obrador, comienza la falta de pago, ya que fue hasta agosto de ese año cuando nombran a Francisco Javier Cabiedes Uranga y con ellos nuevas disposiciones en el contrato de arrendamiento.

Pero en febrero de 2021, las instalaciones de Morena, albergadas en la casa de Alejandra Ávalos, son vandalizadas por supuestos militantes, quienes entraron con picos, bats y bombas molotov haciendo destrozos y dañando la propiedad, hechos de los que se enteró por los medios de comunicación.

“Rompieron mi casa, verdad rompieron la puerta rompieron las ventanas, sacaron muebles de la propiedad, los quemaron en la puerta, lanzaron bombas molotov a la entrada, incluso, salió golpeada, En las noticias vi que estaban los servicios, los de la Guardia Nacional y no se metieron a detener la vandalización de mi casa”.

Días después de estos hechos, el abogado de Morena, Gilberto Espíndola le dijo al ser militantes de Morena los responsables no se iba a levantar ninguna denuncia, más aunado a que estaba próximo el proceso electoral.

“Asistí a una junta y me dijeron que como eran militantes no iban a ejercer ninguna acción legal, porque ya venían las elecciones y primero tenían que sacar a las elecciones adelante. No querían que esto trascendiera, y necesitaban resguardar sus pertenencias, así que partir de ahí se quedó la casa en una especie de bodega y se comprometieron a seguir pagando la renta”.

Después de esto la gente de Morena busca un acercamiento para firmar un tercer contrato, pero bajo sus condiciones, entre ellas que el “arrendador autoriza a la arrendataria para permitir a terceros el uso parcial del inmueble, a título gratuito u oneroso, sin que el arrendador tenga derecho al pago de contraprestación alguna por este concepto”.

Hasta el momento además del adeudo de la renta de más de dos años, también están pendientes aquellos pagos relacionados con servicios como el agua, por un monto aproximado de 70 mil pesos y de luz, del cual aún no se tiene el cálculo, ya que son tres medidores pues de esta forma esta segmentada la casa.

Alejandra Ávalos indicó que en marzo de 2021 entregó cartas en Oficialía de Partes y Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, sin que hasta el momento hayan respondido a su petición, mucho menos buscado la manera de saldar sus adeudos.

