Entregan 3 millones de firmas en el INE para Revocación de Mandato

"Que siga la democracia" asegura que ya entregaron 9.9 millones de firmas

La asociación civil "Que Siga la Democracia" que encabeza la ex candidata de Morena, Gabriela Jiménez entregó este sábado al Instituto Nacional Electoral (INE) tres millones de firmas más de ciudadanos a favor de la realización de la Consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe destacar que fue el pasado sábado 25 de diciembre en plena Navidad y en el último día de plazo legal que la asociación entregó las firmas con las que ya suman 8.9 millones de firmas sin contar todavía las entregadas por otros promotores en el país.

Recordemos que previo a la realización de la consulta se tenía que cumplir con un porcentaje de firmas de ciudadanos que estuvieran de acuerdo con la realización de la misma.

Además en las semanas pasadas como te informamos en La Verdad Noticias había un verdadero conflicto entre el Instituto Electoral, el Gobierno Federal y los Diputados, ya que el órgano electoral aseguraba no tener recursos para realizarla, sin embargo, luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia, el INE tendrá que acatar la determinación y realizarla con los recursos que cuente.

3 millones más a favor de la Consulta

Listas 842 cajas con 3,014,827 de firmas. ¡La voluntad del pueblo es imparable! #QueSigaLaDemocracia #QueSigaAMLO pic.twitter.com/JB2oemeqVI — Que Siga La Democracia (@QueSigaMX) December 25, 2021

Como te informábamos al principio de la nota, la asociación logró sumar 8.9 millones de firmas de ciudadanos que se encuentran a favor de la Revocación de Mandato, lo cual se suma a más de un millón de rúbricas que fueron entregadas de forma digital por otras personas y organizaciones que también promueven la realización de la consulta.

Fue a través de sus redes sociales que la a.c. "Que Siga la Democracia" compartió diversos mensajes de agradecimiento a la ciudadanía, "Listas 842 cajas con 3,014,827 de firmas. ¡La voluntad del pueblo es imparable!" se leyó en su cuenta de Twitter; por su parte Lizette Vázquez, integrante de la mesa directiva de la misma organización comentó, "Gracias a toda la ciudadanía de los 32 estados de México que hoy hacen posible que estemos logrando esta meta, hoy el INE ya tiene 9.9 millones de firmas en sus oficinas para que las revisen y hagan su proceso para que la Revocación de Mandato sea una realidad".

Finalmente reiteraron que este proceso lo hicieron con "cero pesos" de presupuesto público y todo lo invertido en el traslado y asambleas fue donado por voluntarios.

¿Cuándo es la Revocación de Mandato en México?

Según marca la nueva Ley de Revocación de Mandato en nuestro país podrá solicitarse la realización de una consulta durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de Gobierno, es decir a mitad del sexenio.

La realización como tal de la consulta se encontraba programada para abril del 2022 pero luego del recorte presupuestal que sufrió el Instituto solicitó aplazarla ya que aseguran no tener los recursos suficientes; poco tardo para que este "aplazamiento" no surtiera efecto ya que fue la SCJN quién le ordenó no posponer más la consulta, por lo que se espera que sea en el primer semestre del 2022 que se vuelva una realidad.

