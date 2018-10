Entre reclamos Rosario Robles comparece ante diputados

En medio de reclamos y pancartas, compareció ante diputados la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles.

“Yo no requiero de ninguna amnistía, no necesito que nadie me perdone nada y que se me investigue todo lo que se quiera”, afirmó Rosario Robles al ser cuestionada por los diputados.

Durante la comparecencia, el diputado Gerardo Fernández Noroña pidió a la Mesa Directiva que la cancelarla si Robles seguía, según él, "en el mismo tono de burla y de cinismo".

Ante los señalamientos, Rosario Robles dijo: "Sigo viviendo en la misma casa; no tengo más propiedad que esa. No tengo ninguna cuenta bancaria que no sea en la que mensualmente se me deposita mi salario. De eso vivo, de mi trabajo, de servir a la gente. Estoy aquí, con mucho orgullo diciendo que le he servido a México".