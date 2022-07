Entre presunto “acarreo” y violencia cierra la elección de consejeros en Morena

Morena llevó a cabo este fin de semana nuevos comicios para definir a quienes serán sus consejeros distritales, renovando su congreso nacional, al partido se le acusa de una mala organización y los actos de violencia que se dieron.

Afiliados y personas que buscaban volver a afiliarse acudieron a la cita para votar desde la mañana de este lunes, teniendo a personajes importantes del partido haciendo fila desde muy temprano para votar.

Sin embargo, lejos de las zonas donde los principales actores políticos se encuentran, se dieron varios actos violentos, quema de casillas, e incluso algunos acusaron que hubo acarreo de parte de candidatos.

Ante esta situación no se han dado declaraciones, pero liderazgos se acusan mutuamente en la responsabilidad por los actos violentos y las situaciones que perturbaron la paz de los comicios internos de Morena.

Miembros de Morena acuden a votar

Ebrard llegó a votar desde temprano

Como te contamos en La Verdad Noticias, personajes importantes de la política mexicana como Claudia Sheinbaum, acudió a votar en la CDMX, además de Marcelo Ebrard, Mario Delgado y otros miembros relevantes.

Incluso la secretaria del partido, Citlalli Hernández, acudió para hacer valer su voto, aunque todo terminó de manera tranquila para ellos, pues no vivieron los conatos de violencia que se vieron en videos en partes como Veracruz, Chiapas y otras zonas.

Te puede interesar: “Una fiesta democrática de Morena”: Mario Delgado sobre elecciones internas

Ricardo Monreal se niega a votar en elecciones de Morena

Monreal sigue alejándose de Morena

El líder de la bancada en el senado del mismo partido, declaró desde días antes que no asistiría a estas votaciones debido a que estaban “prefiguradas”, y no quería formar parte de ellas, pues no quiere que lo acusen de nada de los que pueda suceder.

Todo esto causó varias especulaciones sobre el papel futuro de Monreal dentro de Morena, pues al no asistir a las elecciones varios especularon que su salida del partido para buscar la presidencia en 2024.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram