Enrique Peña Nieto buscó beneficiar a su hermano y ex cuñado con contratos, firman

Según indica un testigo protegido del caso Odebrecht, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, siempre fue presionado por Enrique Peña Nieto, para beneficiar a Arturo Peña Nieto, ex coordinador de Relaciones Institucionales de la Dirección General de Pemex y hermano del ex presidente de México.

De acuerdo con información de Aristegui Noticias, fue durante una declaración ministerial de 13 hojas que fue rendida ante la Fiscalía General de la República (FGR), en donde el ex colaborador indicó que hay otro caso de nepotismo que puede acreditar, según informó la FGR, ya que son las mismas presiones para beneficiar a Juan José Chimal Velasco, ex cuñado del ex priísta.

En la carpeta de investigación que abrió la FGR tras la denuncia de Emilio Lozoya el 20 de agosto de 2020, Froylán García compareció en calidad de testigo y voluntariamente ante el Fiscal del caso, con el objetivo de revelar extorsiones y presiones por parte del ex director de Pemex.

Beneficios para Arturo Peña Nieto y cuñado

El "hermano incómodo" de EPN causó grandes conflictos

El entonces presidente de México pidió beneficiar a Arturo Peña Nieto y por estos motivos, durante la gira de 2013 en Londres, Inglaterra, García indicó que se reunió con un sujeto que presuntamente representaba a la empresa Glencore.

“Puse observar presión y nepotismo a la que fue sometido Emilio Lozoya por Luis Videgaray y el presidente EPN, fue en los casos de Arturo Peña Nieto y su cuñado”.

Pero el ex funcionario de Pemex reconoció que no recuerda el nombre de esta persona, pues no lo volvió a ver para darle seguimiento a las exigencias.

“Se me acercó un individuo quien me manifestó su nombre, el cuál no recuerdo pues nunca más lo volvió a ver y esa persona que comentó que querían un contrato de largo plazo”.

Según el ex colaborador del ex director de Pemex, la exigencia habría causado molestia, por ello respondió que bajo ninguna circunstancia habría otro “hermano incómodo” en la administración que afectara a Petróleos Mexicanos o a Lozoya.

Cuando regresó a CDMX, según dice García Galicia, Lozoya Austin le dijo que Luis Videgaray lo llamaron “muy molesto para reclamarle” por su manera de actuar y lo que dijo en Londres.

“Este suceso, causó que Videgaray aumentara su animadversión hacia Emilio Lozoya y un servidor, por no apoyar el coyotaje oficial”.

Delitos de Enrique Peña Nieto

El ex presidente podría estar involucrado en distintos delitos

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del ex presidente de México por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, según indicó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Se habla de 15 personas involucradas y varias empresas, en las transferencias ilícitas al ex priísta mexicano.

