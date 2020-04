Enrique Peña Nieto: Investigan a funcionarios del ex gobierno priísta

En días pasados se dio a conocer que el Gobierno Federal estaba investigando las cuentas bancarias del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y su ex esposa, Angélica Rivera por presunto crecimiento ilícito e incluso El Universal indicó que los cuatro hijos del ex integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también estaban siendo investigados.

La situación se aclaró cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo durante una conferencia de prensa que de momento no existe una investigación en contra de Peña Nieto y su familia, y que habrá una si el pueblo lo pide. Pero ahora se especula que funcionarios que integraron el gabinete del ex priísta, se encuentran en la lupa de la Secretaría de la Función Pública.

Ex funcionarios del gobierno de Peña Nieto

Según informaron diversos medios de comunicación, la Secretaría de la Función Pública se encuentra investigando la evolución patrimonial de ex funcionarios de la administración pasada dirigida por Enrique Peña Nieto.

Incluso mencionan que tiene las facultades necesarias para verificar y detectar posibles actos de corrupción las revisiones se someten a un pesado proceso, que además tiene estricta legalidad y sin filias ni fobias.

Enrique Peña Nieto y su ex esposa

Estarían siendo investigando diversos funcionarios públicos de la administración priísta por acusaciones como desvío de dinero, enriquecimiento ilícito, y actos de corrupción mismos que actualmente siguen poniendo en duda el trabajo que realizó la administración de Peña.

El partido Morena dijo que todas las indagatorias deben estar observando el debido proceso y la presunción de inocencia.

AMLO habla de Peña Nieto

Pese a que los medios de comunicación insisten en que existe una investigación en contra de la administración pasada, el presidente AMLO reiteró que esa decisión corresponde únicamente a los mexicanos.

Te podría interesar: UIF investiga a Luis Miranda, titular de Sedesol en sexenio de Peña Nieto

Si los ciudadanos piden la investigación a través de una consulta ciudadana que se hará, las autoridades iniciarán dicha indagatoria para decidir el futuro legal de varios ex presidente, entre ellos, el polémica ex priísta.