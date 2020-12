Enrique Alfaro y Samuel García unidos por la Literatura; presentan libro en FIL

Samuel García, senador por Nuevo León con licencia, presentó su tercer libro titulado “Nuevo León frente a la pandemia”, donde estuvo acompañado del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, ambos de Movimiento Ciudadano, el partido que postularía al primero como candidato a gobernador como ya ha previsto La Verdad Noticias.

Fue dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que García pudo exponer las ideas principales dentro de sus escritos, mismos que cuentan con un prólogo del gobernador jalisciense.

A través de las redes sociales, el senador invitó a sus fanáticos o simpatizantes a seguir la transmisión de una conferencia que por los estragos de la pandemia COVID-19 en México, fue completamente virtual.

El senador de la República con licencia, apuntó que su libro es una idea de cara a los retos de la pandemia que se puede aplicar en otros estados, como en este caso, Jalisco.

“Este libro es un modelo replicable para todos los estados, básicamente se trata de una relación entre los estados de Jalisco y Nuevo León, ya que somos los estados más afectados por el pacto fiscal, la relación entre Jalisco y Nuevo León, vendrá a dar una bocanada de aire a la República”, añadió.

Estamos en vivo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentando mi tercer libro "Nuevo León frente a la pandemia", acompañado de dos grandes amigos: Enrique Alfaro y Rojo.



En su turno, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reconoció al senador Samuel García como un gran líder joven que ha demostrado capacidad y que, junto a su equipo, han demostrado que sí se puede cambiar la política tradicional y construir alternativas para el país.

“Nos presenta a Samuel como un hombre con visión de Estado, un poco, lo tengo que decir con cariño para mi amigo, una visión muy distinta a la del personaje de redes sociales, la de un Samuel García que conoce su Estado, que entiende sus problemas, que viene de un esfuerzo muy largo y una larga lucha que ha acompañado con una formación profesional sólida, con el acompañamiento de su familia; una primera parte del libro que nos explica cómo Samuel está preparado para encabezar un proyecto para el estado de Nuevo León”, dijo el mandatario.

Alfaro Ramírez destacó al libro como un proyecto ambicioso ya que aborda tres grandes asuntos: El reconocimiento del territorio y sus problemas; la lectura del escenario de Nuevo León frente a la pandemia y la realización de un panorama del federalismo fiscal, así como de las implicaciones del pacto fiscal.

El gobernador de Jalisco hizo hincapié en la importancia del análisis del pacto fiscal actual, pues opina que el diseño no ha funcionado para el objetivo por el cual fue creado, y lejos de ser una solución, es un problema.

“Detrás de la propuesta de Samuel, no está el rompimiento per se, no necesariamente es el asunto de abandonar un esquema de entendimiento con la Federación, sino construir nuevas reglas y un nuevo convenio.

