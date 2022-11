Alfaro sostiene que quiere ser Presidente

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que tras cumplir dos tercios de su administración, ha cumplido con el 80% de sus promesas como mandatario estatal, por ello señaló que su futuro en la política mexicana, es ser candidato presidencial por ello, pidió a Movimiento Ciudadano apoyarlo y tener un buen papel como partido.

Durante una entrevista con El Universal, indicó que la decisión de postularse para ocupar la silla presidencial, es personal y depende en gran medida del partido político al que pertenece.

En ese sentido, consideró que AMLO presidente ha cumplido con destruir al viejo régimen, pero se extravió en el camino y no ha logrado sentar las bases de su propio gobierno, por ello el país no tiene rumbo.

Su destape presidencial se da en medio de múltiples problemas, como por ejemplo, sus supuestos vínculos con el CJNG, pese a que él ha intentado defenderse.

En la entrevista se le preguntó sobre si su opinión, está consolidada la refundación de Jalisco, a lo que él señaló que fue un camino largo y complicado, pero finalmente está viendo los resultado de su trabajo.

“El COVID cambió la estrategia de trabajo que nos habíamos planteado para los seis años, pero en general puedo decir que ese realineamiento de proyecto, ideas y de conceptos, nos permitió avanzar también en la refundación del estado”.

Asi mismo reafirmó que no entregará el gobierno de la entidad al crimen organizado, pues cuando él tomó protesta como gobernador de Jalisco, se encontró un sistema de seguridad débil y totalmente doblado, el cuál ha ido reconstruyendo.

“Eso se corrigió, no ha sido sencillo, pero estoy muy tranquilo de poder decir que en este gobierno hemos estado del lado correcto y que no se platica, no se negocia”.