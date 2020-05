Enrique Alfaro endeuda a Jalisco con 11.450 mdp en año y medio de administración

Enrique Álfaro, gobernador de Jalisco, incrementó la deuda pública del estado a 30 mil 641 millones, luego de que durante el primer año y medio de administración, solicitara préstamos por 11 mil 450 millones de pesos que se pagarán en 20 años, informó Notimex.

La noticia fue dada a conocer, luego de que el pasado viernes 22 de mayo, el Congreso local del estado de Jalisco aprobara, con 28 votos a favor y 10 en contra, el endeudamiento de la entidad por seis mil 200 millones de pesos, los cuales serán utilizados para reactivar la economía estatal tras la pandemia por coronavirus, aseguró el gobernador.

De acuerdo con Mauro Garza Marín, secretario técnico de la Mesa de Reactivación Económica que está integrada por autoridades, empresarios, sindicatos y académicos, en Jalisco hay un déficit por cinco mil 080 millones de pesos, debido a la pandemia que también generó gastos por mil 640 millones de pesos.

Durante la #FaseCero ya van 32,912 registros. Cada vez son más los negocios que se preparan y cumplen con sus requisitos para arrancar operaciones y poco a poco reactivar nuestra economía, poniendo por delante la salud y la vida de la gente. pic.twitter.com/vfkTOm8ZHm — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 24, 2020

Por ello y para hacer frente a esta crisis, los diputados locales aprobaron modificaciones a la Ley de Ingresos 2020 de Jalisco, donde reasignaron el presupuesto, recortando dos mil 080 millones de pesos a diversas dependencias, además de bajar la proyección de gasto de 123 mil 013 millones de pesos a 120 mil 933 millones de pesos.

Sin embargo, la solicitud de deuda pública realizada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y que fue consentida por el Congreso local, no especifica el destino final de los recursos de dicho financiamiento.

Lo único que se sabe es que el dinero público sería utilizado para la “adquisición, reconstrucción y ejecución de obras públicas capitalizables, de bienes de dominio público. La creación o ampliación de infraestructura pública relacionada con la educación, salud, cultura, deporte, asistencia social o cualquier servicio público como carreteras estatales, vialidades urbanas, drenaje, alcantarillado o cualquier otra obra hidráulica para el suministro, tratamiento o recuperación de agua”.

El gobernador Enrique Alfaro ha sido criticado por diputados de la oposición tras el endeudamiento del estado.

Legisladores del PRI en Jalisco criticaron el endeudamiento de Alfaro, al asegurar que con ello no se atiende la emergencia sanitaria debido a que el recurso no se puede usar en salud y las obras de infraestructura que se contemplan no son de urgencia.

Mariana Fernández, coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso de Jalisco, estimó que los intereses alcanzarán los seis mil 537 millones de pesos, por lo que la suma de los pagos a capital más los intereses, serían de alrededor de 12 mil 737 millones de pesos.

“Y sólo estamos hablando de una cantidad sin intereses, que será el doble en 25 años, en tres administraciones no podrían adquirir deuda, es la situación en la que dejaría el estado”, denunció.

Alfaro reduce presupuesto a seguridad y justicia

Otro de los riesgos que decidió enfrentar el gobernador de Jalisco para hacer frente a la crisis de la pendemia, fue el recorte presupuestal a la Fiscalía General del Estado y otras dependencias de seguridad por dos mil 080 millones de pesos.

"La Secretaría de Seguridad sufrió un ajuste del 5.8 de su presupuesto, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres redujo 1.5 por ciento sus recursos y la Secretaría de Gobierno, que atiende los temas de diversidad sexual y asuntos indígenas, un 12.3 por ciento", señaló Notimex.