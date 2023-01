Energía, migración, narco y seguridad, temas clave en Cumbre de América del Norte

Foto: Especial

Los presidentes de Mexico y Estados Unidos y el primer ministro de Canadá llegan a la X Cumbre de Líderes de América del Norte, que arranca mañana en Palacio Nacional, en una etapa post pandemia de Covid-19 y con una agenda marcada por el debate energético, el narcotráfico regional, la migración y la crisis económica.



Especialistas consultados por La Verdad Noticias coinciden en que será una reunión importante en el plano de las relaciones internacionales, fluirá sin mayor sobresalto, y en su décima edición, habrá temas en los que puedan darse acciones inmediatas.



A diferencia de la anterior Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en Washington, el tema que atraerá los reflectores será el energético por sus implicaciones en el T-MEC, esto de acuerdo a Norma Soto Castañeda, especialista en Relaciones Internacionales de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.



"Desde mi punto de vista el aspecto de la energía no se va a quedar en diálogo, porque tanto el presidente Biden como el presidente AMLO están de salida, el único que recientemente volvió a entrar a escena es Justin Trudeau, lo que hará los dos primeros no quieran dejan pendientes".



Otro temática que se pondrá sobre la mesa es la diversidad, la equidad y la inclusión, generada por la evolución de las sociedades.



"Es un tema muy interesante, pues hablar de las personas de diferentes comunidades, con diferentes tendencias y diferentes tipos de pensamiento, presionan a los tres países ha generar un entendimiento para evitar divisiones, como el que se vive en México", refiere.



Guadalupe Correa, profesora de Politica y Gobierno en George Mason University, agrega lo relativo al Plan Sonora.



"Se hablará de estos temas pues tienen que ver con el crédito que se le va a otorgar a México para que éste se enmarque en el concepto energético con América del Norte y, obviamente, la producción de baterías, el litio".

La transición a energías renovables también será un tema del que se deban esperar anuncios importantes, ya que algunas decisiones del gobierno mexicano, como el uso del petróleo, ha provocado fricciones con Estados Unidos y Canadá.



Aunque para la experta, en las últimas fechas, México ha buscado ir en el sentido que le marcan sus vecinos del norte.



Por supuesto la migración no "pasa de moda" en este tipo de reuniones trilaterales y aunque la búsqueda del "sueño americano" sigue vigente, la forma en que se ha presentado en los últimos años lo hace un tema primordial de esta reunión.



Pero en el tintero quedarán temas que pueden mejorar el desarrollo de la región y que afecta la cotidianeidad de los mexicanos.



Por ejemplo, para Norma Soto Castañeda el tema sobre la inseguridad que se vive en México no será abordado, sobre todo, con Estados Unidos, bajo el concepto de terrorismo, pese a los hechos violentos que se han registrado en las últimas fechas en diversas entidades del país.



“Se tiene que hablar de seguridad, pero quizás no utilizarán la palabra terrorismo, porque al presidente López Obrador no le gusta, pero sí, se va a hablar de inseguridad que México, pues no se puede esconder el alto índice delictivo que existe, eso es bien sabido por todas partes del mundo”.



De acuerdo a la internacionalista, la seguridad o inseguridad en México debería de ser abordado sin tapujos, ya que es una de las principales causas que afecta a rubros como la economía y el turismo, pues México es un destino codiciado por estadounidenses y canadienses.



“Y es que para el mundo en México hay demasiados muertos, más muertos que en Ucrania, que es un país que está en guerra; así que el tema de seguridad, obviamente, está relacionado con las inversiones, el comercio, el desarrollo y el turismo”.



En este punto, Guadalupe Correa, también especialista en seguridad fronteriza, narcotráfico y relaciones México-Estados Unidos, coincide en que el reconocimiento de los carteles de la drogas como grupos terroristas, su desarticulación y las implicaciones es más un tema entre México y Estados Unidos, por lo que difícilmente será abordado en esta Cumbre, sobre todo, porque la estrategia de seguridad de López Obrador

es atender de raíz las causas de la violencia y "no cortar cabezas" de los líderes del crimen organizado.



“Veo bastante difícil que México vaya a aceptar denominar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, no lo veo factible y mucho menos después de lo sucedido con la captura de Ovidio. Creo que se enfocará mas en el tráfico de armas".



Pese a que después de la Cumbre de Líderes de América del Norte, en su décima edicion, no habrá acciones inmediatas, el hecho de que sus líderes y los responsables de cada sector de los tres países se reúnan permitirá el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y mantener una buena vecindad.



Pero de acuerdo a ambas especialistas, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau podrán afianzar una alianza comercial para que la región sea competitiva frente a otros bloques, como la Unión Europea, o China y Corea del Norte.



En lo individual, México podría consolidar la llegada de mayores y mejores inversiones en lo que resta del lópezobradorismo, que mucha falta hace.



La politóloga Guadalupe Correa indica que aunque la reunión es de carácter trilateral, la atención se centrará en la que se desarrolle entre México y Estados Unidos, debido "al descuido", del presidente López Obrador en la cercanía con Justin Trudeau.



"México y Canadá distantes, debido a que el presidente (AMLO) no ha buscado tener una representación internacional, entonces los temas de vínculo será la pobreza y el cómo pagar la deuda social a los pueblos indígenas".



Subraya que, quizás, las becas de intercambio académico pueda ser tema de conversación entre López Obrador y Trudeau, pero de inversión ni hablar, ya que no es objetivo prioritario.



Ambas especialistas comentan que en la Cumbre, denominada tambien como la de Tres Amigos", a desarrollarse en Palacio Nacional, será un recuento de problemáticas, con la actualización de datos y números, pero que no se verán acuerdos fuertes, con beneficios palpables a corto plazo para los pueblos de estas tres naciones, pero es un avance el que se dé un dialogo para definir parámetros y directrices en la relación tripartita.



La percepción ciudadana



Para Rosita Gómez, una señora de aproximadamente 60 años que vende chucharrones en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la visita de Joe Biden y Justin Trudeau ha llamado su atención porque arribaron en esa terminal aérea.



Pero también por la detención de Ovidio Guzmán López, el hijo menor de Joaquín El Chapo Guzmán.



"Yo no sé mucho de política y esas cosas, pero de algo sirvió que vinieran esos señores, ya ve que agarraron al hijo de El Chapo. La cosa es como se va a poner despues de que se vayan."



Para esta comerciante sería importante si estos encuentros conllevarán a resolver la pobreza y la falta de oportunidades de gente como ella, que no tiene acceso a la salud, a la vivienda y viven al día.