Encuentro Social buscará nuevamente su registro como partido ante el INE

Encuentro Social (PES) que tiempo atrás perdió su registro ante el Instituto Nacional Electoral como partido político buscará su registro como partido político nuevamente, así lo dieron a conocer dirigentes de esta organización este lunes, afirmando que será a finales de este mes de enero cuando presenten la documentación necesaria ante el INE para este propósito.

Los dirigentes del desaparecido Partido Encuentro Social también informaron que esta organización política seguirá manteniendo su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y continuarán con su alianza política con Morena y el PT hasta las elecciones del año 2024.

Jorge Argüelles, diputado federal, junto a Alejandrina Moreno, coordinadora nacional del PES, informaron durante una conferencia de prensa que Encuentro Social ha cumplido con el requisito de llevar a cabo 300 asambleas distritales, así como una asamblea constitutiva que tuvo lugar el pasado sábado.

Los dirigentes de Encuentro Social aseguraron que esta organización política se mantiene con los mismos principios de antes, entre los ques se encuentran la promoción de la vida; la economía mixta en México; combatir la corrupción y ponerle un alto a la inseguridad; así como fortalecer la democracia en todo el país, entre otros.

El diputado federal Jorge Argüelles pidió a los consejeros del INE que sean objetivos y estrictos en cuanto a la aplicación de la ley, en lo referente al registro de nuevos partidos políticos en nuestro país.

“Que sean objetivos, que sean estrictos en la aplicación de la ley, que no permitan partidos que se hacen valer de gobiernos estatales, de sindicatos, para alcanzar que sus asambleas sean válidas y eso no lo permite la ley. A nosotros no nos molesta que otros partidos obtenga su registro, eso es la democracia”, pidió Argüelles a los consejeros del INE.