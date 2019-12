Encontronazo en Twitter entre "Loretito" y Jesús Seade por "cartita" del T-MEC

Después de la angustia en la que Jesús Seade, subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) se ha visto envuelto, tras no dar con “el clavo”, para detener las críticas que se le amotinaron luego de sus penosos e inconsistentes declaraciones sobre los agregados de índole laboral que el T-MEC prevé asignar a México, el subsecretario entró en disputa con el periodista Carlos Loret de Mola por medio de la red social Twitter.

JESÚS SEADE Y SU TUIT “HOSTIL”

La respuesta del subsecretario de la SRE, Jesús Seade, fue un comentario “hostil” como él mismo lo ha llamado, pues utilizó su cuenta oficial en Twitter, para dirigirse a Carlos Loret de Mola con un peculiar diminutivo: “Loretito, como muchos te dicen y ahora entiendo por qué, pierdes unas tras otra pero sabes cómo seguir distorsionando y mintiendo. No me quiero ni imaginar qué te mueve".

SEADE PIDE DISCULPAS A “LORETITO”

Tiempo después del primer tuit, el subsecretario Jesús Seade, envío uno nuevo a Carlos Loret de Mola, donde se disculpa, pues tuiteó: “Respeto mucho a tu gremio y no me gusta un tuit hostil que te mandé. Pero te aseguro lo q he dicho, 1 q la ley de implementación de EU es interna, NO se comparte; 2 aún así, los agregados debieron ser discutidos: pueden ser inofensivos o no; 3 la carta SÍ es interpretación legal”.

RESPUESTA DE “LORETITO” A SEADE

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola, no respondió al segundo tuit de Jesús Seade, pero sí al primero, y lo hizo indicando: “El truco: EEUU manda una carta a México diciendo que los “agregados” (inspectores) se van a portar bien. Pero lo que pesa legalmente es el Implementing Bill, no esta cartita diseñada para salvar a @JesusSeade después de su gentil comportamiento con EEUU.”

¿DÓNDE SE PUEDE LEER LA “CARTITA”?

Si te interesa conocer qué dice la “cartita” que Robert E. Lighthizer envió a Jesús Seade, ingresar a la siguiente liga: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/december/ustr-responds-mexico-usmca-implementation

Robert E. Lighthizer

