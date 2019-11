Encapuchados toman Preparatoria, mientras Rector UNAM rinde protesta por 4 años más

Las instalaciones de la Prepa 8 fueron tomadas.

s

Al tiempo que el Rector de la Máxima Casa de Estudios (UNAM), Enrique Graue tomó protesta para un segundo periodo de 2019 a 2023, un grupo de “encapuchados”, se posesionó de las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria No 8, en la CDMX.

En su discurso el funcionario universitario dijo: “rechazamos enérgicamente la violencia, la sinrazón y las provocaciones… a todos nos ofende y nos lastima. El pueblo de México está de nuestro lado”.

Enrique Graue expuso que se debe de “garantizar el derecho al respeto a las mujeres… un tipo de violencia que no podemos aceptar es que las universitarias sean violentadas”.

En la ceremonia que se realizó en la Antigua Escuela de Medicina en el Centro Histórico, arribaron invitados especiales como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el empresario Carlos Slim; el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova; así como ex rectores como José Narro y José Zarukhán.

Lo Felicitó AMLO

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina lo felicitó: “me da gusto que de manera democrática se haya decidido apoyar al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra universidad. Y le deseo al doctor Graue que le vaya muy bien.

Y añadió: “Lo vi ayer en la ceremonia en la que se entregaron los premios de arquitectura, de ingeniería; lo felicité. Y estamos trabajando de manera coordinada; desde luego, con absoluto respeto a la autonomía universitaria, pero hay cooperación, sobre todo en la elaboración de proyectos; la UNAM está contribuyendo en apoyar al gobierno en la elaboración de proyectos, tanto el Instituto de Ingeniería como la Facultad de Arquitectura y otras instituciones de la UNAM, como tenemos colaboración con universidades y con institutos, tanto del sector público como del sector privado.

En relación a los actos violentos ocurridos la semana pasada apuntó que “desde luego que reprobamos todo lo que signifique la utilización de la fuerza y recomendamos no caer en provocaciones.

“A veces los adversarios se desesperan y andan desquiciados, nerviosos, provocando y hay que hacerse a un ladito, sacarles la vuelta, no caer en la trampa de la confrontación, de la violencia, porque eso es que lo buscan.

“Son grupos que se van aislando por ese tipo de actitudes. Entonces, la mejor manera de enfrentar estos problemas es no cayendo en la provocación, la misma ciudadanía les va retirando el apoyo porque en estos casos ni siquiera son causas justas”.

Ya cuando se tapan la cara y no hay un pliego petitorio, nada más es chocar, irrumpir, cometer excesos. El cambio tiene que darse de manera pacífica, vamos a la transformación por el camino de la concordia. Y eso también debe entenderse, no es propio de una corriente de izquierda, eso tiene que ver más con el conservadurismo, reiteró.

Dicen: ‘anarquistas’. No, que no ofendan a los Flores Magón, ellos no actuaban de esa manera, estaban luchando desde el periodismo, de la organización social; tuvieron que ver en las huelgas de Cananea, de Río Blanco, de los movimientos sociales, pero no.

Imagínense, los magonistas, el movimiento anarquista nacional que aportó tanto para la transformación de México, quemando una bandera. ¿Se imaginan eso?, resaltó.

Entonces, no caer en provocación de nada. Y además ¿para qué se tapan la cara?, con todo respeto.

Pliego petitorio

Los inconformes que tomaron la Prepa 8, leyeron un pliego petitorio en el que exigen poner fin a la violencia de género, así como la inseguridad y venta de drogas al interior y exterior del plantel.

De no cumplir con al menos el 50% de sus exigencias amenazan no entregar las instalaciones. Además, exigieron transparencia sobre el presupuesto asignado al centro educativo.

Algunos padres de familia se encontraban a las afueras del plantel y secundaron las exigencias de los jóvenes con el rostro cubierto (Ariel Velázquez).