Encabeza el panista Federico Dôring lista de diputados faltistas en CDMX

El diputado local del PAN en la asamblea legislativa de Ciudad de México, Federico Döring, aceptó haber faltado a ocho sesiones del 10 de marzo al 31 de agosto, asegurando que fue debido a la pandemia.

“Y sería cínico de mi parte haber presentado justificante. Falté porque todas esas sesiones fueron presenciales, y no iba a arriesgar mi salud, ni la de mi familia y trabajadores. Ese fue el motivo”, dijo.

El panista, que ha sido crìtico del presidente Andrés Manuel López Obrador, encabeza la lista de diputado locales que faltaron en los primeros seis meses de la pandemia, dado que, de acuerdo con el reporte que presentó a la Tesorería, la entonces presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera, Döring Casar no asistió los días 10, 12, 17 y 19 de marzo, así como el 3 y 19 de abril, 31 de mayo y 28 de agosto.

Federico Dôring, panista y faltista

“Isabela (Rosales) sabía que falté por esa razón. Le dije que justamente fue por la incapacidad de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, para suspender las sesiones presenciales por el Covid. Ya había sido declarada la contingencia y éstos seguían convocando a sesiones”, señaló el legislador según reporta el diario El Universal.

El Congreso de CDMX

Insistió que tomó esa determinación de no acudir a las sesiones, “porque no quería arriesgarme al contagio, lo mismo que a mi familia y a mis trabajadores, a quienes les dije que no se pararán en las instalaciones del Congreso. Para ese momento ya había varios enfermos. Eso lo supo Isabela y ahora Margarita (Saldaña Hernández, actual presidenta de la Mesa Directiva)”, enfatizó Federico Dôring del PAN.

Las ocho faltas que reportó la entonces presidenta de la Mesa Directiva, fueron por sesiones presenciales. Hasta mayo decidieron tomar la decisión de las sesiones virtuales. Las faltas de marzo son presenciales y la justificación es personal. Si la Jucopo no sabe cuidar la vida de los congresistas y de sus trabajadores, allá ellos”, acusó.