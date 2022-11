En suspenso alianza con el PRI hasta el voto de la reforma: PAN

El PAN en un acto de unidad ante el distanciamiento con el PRI, panistas y expanistas cerraron filas rumbo al 2024, esto en la Asamblea Nacional donde hubo un reencuentro donde asistieron Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, el líder del partido, Marko Cortés, gobernadores y legisladores.

La Verdad Noticias notó la ausencia de Ricardo Anaya, exdirigente y excandidato presidencial, sin embargo al encuentro asistieron también líderes no panistas como Gustavo de Hoyos, expresidente de Coparmex.

Otros asistentes fueron los gobernadores Mauricio Vila (Yucatán), Diego Sinhué Rodríguez (Guanajuato), Maru Campos (Chihuahua) o Mauricio Kuri (Querétaro) y Teresa Jiménez (Aguascalientes).

Asamblea Nacional del PAN

En la Asamblea Nacional del PAN.

En el reencuentro de panistas se notó la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, y los líderes de los grupos parlamentarios: Jorge Romero, en la Cámara de Diputados; y Julen Rementería, en el Senado, así como Enrique Vargas del Villar, coordinador de los diputados locales en todo el país.

El discurso inaugural de la Asamblea Nacional, fue de Marko Cortés Mendoza, quien dijo que la prioridad del partido es la alianza con la sociedad, antes que con otros partidos políticos, destacando que el denominador común es defender la democracia, al INE y a las libertades.

Marko Cortés señaló del PAN: “Nuestra alianza segura va ser con la sociedad civil, que cada vez levanta más la voz con liderazgos sociales y partidistas que no se doblan y que no le tienen miedo al régimen y con las instituciones políticas que realmente quieran ser opositores en los hechos”.

En su discurso también dijo que el PAN se sumará a opositores que verdaderamente “pongan por encima el interés de la nación y no intereses personales”, agregando “Por lo que no hablaremos de ningún tipo de coalición partidista si antes no se habla de cuidar y defender a México, que esa es nuestra prioridad”.

Alianza con el PRI está en suspenso

Marko Cortés dijo que el objetivo es ganar la presidencia en 2024.

El líder de Acción Nacional, Marko Cortés, señaló que el objetivo del PAN será ganar la presidencia de la República en el 2024, la cual sería por la vía democrática porque se tiene “con qué y con quiénes”, pero lo que sorprende es que dejó en suspenso una alianza con el PRI.

“Nuestro proyecto está claro, vamos a enfrentar a un país que han dividido, del populismo, del autoritarismo, de lo que no queremos con un proyecto serio que representa Acción Nacional”, Marko Cortés.

Pero también dijo que el partido ha actuado de buena fe al formar alianza con otras fuerzas políticas por el bien común del país y por la defensa de las libertades democráticas.

“Nosotros lo hicimos (las alianzas) ante la vista de todas y todos los mexicanos, ante la vista de Dios, que nos ve como a todo buen católico, cristiano. Nosotros hoy podemos ver a nuestros hijos y padres, y le podemos decir a todo México que hicimos todo lo necesario y posible para cuidar a México, que le pusimos el interés superior del país ante el interés particular o de grupo”, afirmó.

Te puede interesar: El PAN tendrá dos clases de militantes; cambia sus estatutos

Consejo Nacional es ratificado

En la Asamblea Nacional del PAN ratifican al Consejo Nacional con 300 integrantes.

Durante la Asamblea Nacional, se ratificó a 300 integrantes del Consejo Nacional para el período 2022-2025, los cuales definirán las alianzas y plataformas electorales para las elecciones de 2023 y 2024, además de algunas candidaturas, como la presidencial.

Entre los consejeros están:

El nieto del fundador del PAN, Manuel Gómez Morin Martínez del Río

El diputado local Federico Döring

Los alcaldes Mauricio Tabe, Santiago Taboada y Margarita Saldaña

Los senadores Kenia López y Julen Rementería

Los exgobernadores Carlos Medina Plascencia, de Guanajuato y Javier Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas

El diputado Santiago Creel Miranda

El exdiputado Fernando Rodríguez Doval

PAN va por más militantes: Los panistas avalaron cambios a sus estatutos generales, producto de diversas consultas a militantes en todo el país, destacando una afiliación expedita y esquemas para buscar la inclusión en el partido.

Hay dos tipos de militancia, el militante y militante activo; talleres de acceso al partido; el fortalecimiento de la Comisión de Afiliación y Atención al militante; se transparentará el Padrón de Militantes, publicando mensualmente la totalidad de miembros y padrones nominales.

Para que un ciudadano pudiera afiliarse, deberá tomar cursos de doctrina del partido, centrados en el humanismo y los preceptos de la democracia cristiana, con énfasis en las libertades democráticas y el desarrollo personal.

Luego en un lapso de hasta un año, los futuros militantes deberán aprobar los exámenes correspondientes para poder ser miembros activos del instituto político, lo cual ahora se facilitará con la afiliación inmediata.

En la Asamblea Nacional se avalaron mecanismos que garantizan la no discriminación y la no violencia entre los militantes. Una Comisión de Justicia, encargada de atender y resolver en materia de violencia política contra las mujeres y una Comisión de Atención de Género con funciones de vigilancia en la aplicación de la paridad.

Se aprobaron modificaciones a los estatutos del PAN para contar con dos métodos de elección de sus dirigentes nacional y estatales, una de votación directa y otra extraordinaria por decisión del Consejo Nacional, con más de dos tercios de los consejeros.

Además, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, dejó claro que una de las batallas que enfrentan es el intento por desaparecer al INE y controlar y debilitar a los tribunales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!