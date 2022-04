Reforma Eléctrica: Ricardo Anaya afirmó “Vamos a sacar a morena en 2024”

Ricardo Anaya afirmó: “Vamos a sacar a morena en 2024”, esto en el nuevo video de la semana, donde celebró que la oposición impidió la aprobación de la Reforma Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados.

El político, aseguró en el video que la llamada “Ley Bartlett” ha puesto la energía cara y sucia por encima de la que es limpia y barata, además que regresaría México al tiempo de los monopolios del Estado.

Además, Anaya dice que Morena y sus aliados intentaron bloquear la entrada a los diputados de oposición para que no votaran y al no lograrlo pasaron la sesión para el Domingo de Ramos; sin embargo no se consiguieron los votos necesarios para aprobar la reforma.

La oposición UNIDA le sirve mucho a México. La ley Bartlett iba a causar muchísimo daño, porque pone la energía cara y sucia por encima de las energías limpias.

La próxima batalla es defender al INE. La oposición debe seguir UNIDA para servirle a México. pic.twitter.com/YUl39qBmfk — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) April 18, 2022

En su nuevo video, Ricardo Anaya afirmó: “Vamos a sacar a morena en 2024”, pero no solo eso, declaró que AMLO ahora argumentará que no puede bajar el precio de la luz porque la oposición no aprobó su reforma.

En ese sentido AMLO dijo que fue "un acto de traición a México" el rechazo a la Reforma Eléctrica.

Fue entonces, que durante el video de Twitter, Ricardo Anaya dijo: “Queda claro que la unidad es la clave para sacar a México del desastre al que Morena lo ha llevado. Ya no hay duda de que sí podemos derrotar a Morena. En 2024, los vamos a sacar porque han dado pésimos resultados”.

Agregó: “Tenemos una economía estancada, más pobreza, un país inseguro, donde la gente vive con miedo. Los vamos a sacar. Y con un mejor manejo de la economía, el apoyo y los servicios que la gente recibe no se van a quitar”.

Anaya dice que la oposición defenderá al INE

Ricardo Anaya también declaró que lo siguiente es defender al Instituto Nacional Electoral de la reforma electoral propuesta por AMLO tras la consulta de revocación de mandato.

“Hoy sabemos que la oposición unida resiste cualquier adversidad, y debemos seguir unidos para servirle a México”, concluyó Anaya.

Hasta el momento, se considera que Ricardo Anaya será una de las cartas de la oposición para buscar la Presidencia de la República en 2024.

La situación por la que la Reforma Eléctrica no fue aprobada, se debe a que pese a que Morena y sus aliados consiguieron 275 votos a favor de la reforma eléctrica, contra 223 de la oposición, no obtuvieron mayoría calificada (tres cuartas partes de la Cámara de Diputados).

Los votos en contra de la alianza Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD y votó de manera negativa de toda la bancada de Movimiento Ciudadano, llevó a lo que Ricardo Anaya afirmó tras no aprobar la Reforma Eléctrica: “Vamos a sacar a morena en 2024”.

