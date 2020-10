En medio de protestas del PAN, inicia discusión en Senado por fideicomisos

Entre gritos y descalificaciones entre los opositores y aplausos de sus contrapartes del partido en el poder, Morena, arrancó esta noche la sesión del Pleno con 69 senadores en la cual se buscará aprobar la extinción de 109 fideicomisos y fondos.

"No responda por alguien que no les corresponda, si está o no está yo escucho si me dicen presente", pidió la secretaria Lilia Margarita Valdés Martínez.

"¡No están presentes, no están presentes!, ¡No es legal, no es legal!", gritaban los legisladores de oposición, por lo que se tiene la duda de si hay o no quórum.

La sesión se lleva a cabo en la Casona de Xicoténcatl en medio de un fuerte operativo de la policía de la Ciudad de México que mantiene bloqueados los accesos por las calles aledañas; se prevé que la sesión se extienda durante varias horas luego de que los legisladores del bloque opositor anunciaron que presentarán cuando menos 500 reservas de ley para tratar de salvar los fideicomisos.

"Es una lista espuria, aún contándome a mí hay 61 presentes. Las cuentas que hizo la Secretaría no son exactas. Aquí los anotamos a los que están presentes. Rectifiquen ese quórum. No hay quórum legal para sesionar", dijo el senador del Partido Acción Nacional, Julen Rementería.

PAN se manifiesta

Senadores del PAN se manifestaron frente a la antigua sede del Senado de la República, el Palacio de Xicoténcatl, para protestar ante la inminente aprobación de la extinción de 109 Fideicomisos y Fondos Públicos.

A esto tiene que llegar Morena para sacar adelante sus caprichos.



Nosotros vamos a dar la batalla hasta el final. #MorenaContraMéxico pic.twitter.com/jsMnAV1uTZ — Mauricio Kuri (@makugo) October 21, 2020

Advirtieron que presentarán en conjunto más de 500 reservas al dictamen que fue aprobado en las comisiones de Estudios Legislativos Segunda y Hacienda y Crédito Público, y previeron que esta será una sesión larga.

"No vamos a entrar hasta que haya quórum y que ellos logren el quórum para que asuman su responsabilidad histórica de lo que le están haciendo la país", dijo la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la comisión de Derechos Humanos a favor de los fideicomisos.